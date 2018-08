Sanità | burocrazia ‘lumaca’ a Brindisi | 7 anni per ‘accendere’ una tac

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 agosto 2018) La‘lumaca’ tiene spenta una Tac per 7. E’ accaduto nel Servizio di Radiologia del Presidio di assistenza di Mesagne, in provincia di. Acquistato nel 2011, il macchinario dovrebbe essere ‘acceso’ nella seconda metà di settembre “quando saranno attive le agende di prenotazione”, sottolinea l’Aslna che rimarca come i problemi di natura burocratica sono indipendenti dalla volontà della direzione aziendale. “Dopo l’acquisto dell’attrezzatura, avvenuto nel 2011 – ricostruisce l’azienda sanitaria – sono intervenuti problemi di varia natura connessi con le ditte fornitrici (subentri o fallimento) e con l’alternarsi della dirigenza dell’Area tecnica. Dopo la ristrutturazione dei locali da adibire alla nuova attrezzatura, con provvedimento del dicembre 2015 erano ...