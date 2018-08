Sanità | amore eterno in corsia | stessa stanza in ospedale per Elisa e Mario

meteoweb.eu

: @luiseddu Argomentare significa anche costruire, costruire significa anche raggiungere un obiettivo comune! Tutto c… - RitaMelis3 : @luiseddu Argomentare significa anche costruire, costruire significa anche raggiungere un obiettivo comune! Tutto c… - angelnolimits : Sanita': amore eterno in corsia, stessa stanza in ospedale per Elisa e Mario - _sleepychiara : @trashm00n Ma dio mio... io capisco l'attaccamento, per carità, ma nei limiti della sanità mentale E quoto la tua u… -

(Di venerdì 31 agosto 2018)sono sposati da 64 anni. E quando sono stati ricoverati in, prima lui per un grave decadimento cognitivo e poi lei per il riacutizzarsi di una bronchite cronica, i medici non se la sono proprio sentita di separarli. CosìCandeo, 83 anni, casalinga, eGabellotto, ex carpentiere di 88 anni, hanno condiviso una‘matrimoniale’ nell’Unità operativa complessa di Medicina dell’di Schiavonia, nel Padovano. Letti separati ma vicini. Insieme in, così come da sempre nella vita di tutti giorni. A raccontare la storia è la Ulss 6 Euganea. I camici bianchi coordinati dal priLucia Leone – riferisce l’azienda sanitaria veneta – hanno cercato di ricreare attorno a loro il clima di casa: una camera ‘di coppia’, “per ridurre il disorientamento che in tutti, e soprattutto nei grandi ...