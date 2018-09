Salvini pronto a cambiare nome alla Lega In Lombardia prove di fuga da Forza Italia  

Caso Cucchi - Salvini risponde a Ilaria : "Pronto a incontrarvi" : Venezia, 30 ago. -, Adnkronos, - "Voglio dire che sono pronto ad incontrare volentieri la famiglia e a vedere il film. Ma anche a continuare a difendere la possibilità di lavorare delle nostre forze ...

CASO CUCCHI - LA SORELLA : “VOGLIO INCONTRARE Salvini”/ Il ministro : “Sono pronto. Chi sbaglia va punito” : CASO CUCCHI, processo bis rinviato a settembre sulla morte del giovane geometra Stefano. Imputati cinque carabinieri; la SORELLA Ilaria in aula ha ricostruito il loro rapporto.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:23:00 GMT)

[L'esclusiva] Salvini pronto a immolarsi ma con una richiesta particolare per il plotone di esecuzione : Salvini dichiara che non richiederà l'immunità parlamentare dopo l'inchiesta sulla nave Diciotti che lo vede indagato. 29 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Milano : tutto pronto per l'incontro Salvini-Orban Sinistra e associazioni in piazza per protestare : Il ministro dell'Interno e il premier ungherese si incontreranno in Prefettura, in piazza San Babila è prevista una manifestazione di protesta

Immigrati - Matteo Salvini pronto a una nuova escalation : il suo modello è l'Australia : Sarebbe la rottura con le convenzioni internazionali e con la giustizia europea . Ma tant'è. Secondo quanto riporta La Stampa , a tanto potrebbe spingersi il ministro dell'Interno Matteo Salvini per ...

Salvini : sulla Diciotti tutti illegali - pronto ad andare dai pm : Roma, 23 ago., askanews, - Quelli sbarcati nella notte dalla nave Diciotti a Catania 'sono tutti minori non accompagnati. Vorrei vedere in faccia quelle madri e quei padri che mettono su gommoni mezzi ...

Diciotti - Salvini : 'Non temo l'intervento del Colle - sono pronto a farmi interrogare dal pm' : 'Per ora mi limito a parlare di propiziare una ripresa per il secondo semestre 2018 e l'intero 2019 per rovesciare la tendenza recessiva in atto dell'economia italiana. L'idea è di avviare ...

Diciotti - Salvini : accuse non mi toccano - pronto a parlare con Pm : Roma, 23 ago., askanews, - 'Non mi tocca nessuna accusa che mi hanno fatto: se c'è qualche procuratore che mi vuole indagare e interrogare sono pronto anche domattina a spiegare le mie ragioni'. Lo ha ...

Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti : "Non temo un intervento del Colle". Il ministro dell'Interno rilancia : "Pronto a farmi interrogare dal pm" : "È agosto, sui giornali si leggono tante cose, non sanno come riempire le pagine. Non temo assolutamente nulla". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, smentisce le ricostruzioni di stampa sui presunti timori del leader della Lega per un intervento del Colle in relazione al caso della nave Diciotti. Il ministro rivendica la sintonia con il premier Giuseppe Conte: "Lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una ...

Migranti : Salvini - pronto a spiegare le mie ragioni a pm : "Se qualche procuratore mi vuole indagare e interrogare, io sono pronto a spiegare le mie ragioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5. "Perche' aprire un'inchiesta contro ignoti? Io mi autodenuncio, sono qua, sono ministro dell'Interno - ha precisato il vicepremier - e ritengo mio dovere difendere la sicurezza e i confini del nostro ...

Pensioni d'oro : Salvini contro il ricalcolo - pronto allo stop : Dopo la dura critica arrivata dalle pagine del quotidiano Il Foglio da parte dell'ex Ministro del Lavoro Roberto Maroni, anche dal leader della Lega Matteo Salvini sembra trapelare contrarieta' sul disegno di legge che mira a ricalcolare gli assegni superiori alle 4mila euro al mese. Il malcontento espresso all'interno del Carroccio sarebbe quindi arrivato ad un punto di non ritorno, visto che l'impianto normativo andrebbe a discapito della ...

Terremoto Molise - Salvini : il Governo “pronto a fare la sua parte” : “Qualsiasi cosa servisse, ci sono e ci siamo. Stiamo dando indicazioni tramite le Prefetture di verificare tutte le strutture che vanno controllate, se serviranno interventi economici ovviamente il Governo è pronto a fare la sua parte“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un’intervista telefonica all’emittente TeleMolise, in merito alle scosse di Terremoto che hanno interessato e continuano ...