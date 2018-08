Salvini | il piano post 5 settembre Partito unico del centrodestra

Orban incontra Salvini : “Fermare i migranti è possibile sia sul piano giuridico che fisico”. Migliaia in piazza per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

PM vs Salvini/ E il piano di Berlusconi per spaccare il governo : L'inchiesta di Agrigento contro SALVINI ha effetti dannosi per M5s e per il suo solido legame con la magistratura. Berlusconi ne ha approfittato. E non è l'unico. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:00:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: i calcoli di SALVINI e Di Maio per liquidare Conte in primaveraDOPO LA NAVE DICIOTTI/ Agrigento e Genova, le due procure di uno strano paese, di N. Berti

Matteo Salvini annuncia il piano “Scuole sicure” contro lo spaccio di droga : fondo da 2 - 5 milioni di euro per i comuni : Matteo Salvini ha annunciato la messa a punto di un piano straordinario per il contrasto della droga nelle scuole. A beneficiare del fondo da 2,5 milioni di euro messo a disposizione del governo italaliano saranno i comuni che contano più di 200.000 abitanti come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova.Continua a leggere

Salvini e il piano anti-sbarchi L'ipotesi "No Way" australiano : Matteo Salvini è pronto per una nuova stretta sul fronte dell'immigrazione. L'obiettivo del Viminale è molto ambizioso: azzerare gli sbarchi sulle nostre coste. E così il ministro degli Interni, intervenendo a Rtl 102.5 di fatto afferma: "Voi sapete che in Australia c'è il principio del 'No way': nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si dovrà arrivare. ll mio obiettivo spiega il ...

Sergio Mattarella - il retroscena sulla telefonata a Giuseppe Conte. Il piano : isolare Matteo Salvini : I retroscena dei quirinalisti descrivono Sergio Mattarella come 'preoccupato e irritato' per il caso Diciotti , la nave della Guardia Costiera con a bordo l'equipaggio italiano e 177 migranti che da ...

Pensioni - il piano di Salvini : "Zone in Italia senza tasse sulla pensione" : Ex lavoratori che vanno in Portogallo, altri che scelgono la Spagna per passare gli ultimi anni di vita all'estero per potersi godere di Pensioni "più ricche" di quelle che si vedrebbero accreditate se rimanessero in Italia. È questa realtà l'ultima battaglia di Matteo Salvini, che ora si dice pronto a creare delle esenzioni fiscali ad hoc per alcune zone turistiche Italiane in modo da riportare nel Belpaese i cittadini emigrati.Sono tanti i ...

Tria rassicura Salvini : "Grande piano per le infrastrutture - senza vincoli di bilancio" : vincoli di bilancio non possono fermare un indispensabile intervento di investimenti pubblici infrastrutturali in Italia. Questo il messaggio con Giovanni Tria rassicura quanti nel Governo, a cominciare da Matteo Salvini, hanno criticato le gestioni del passato, quando si diceva che non c'erano i soldi per fare manutenzione sulle opere, e ha avvisato l'Europa che non potranno impedire al Governo di spendere per la sicurezza degli italiani."Di ...

Alessandro Sallusti : 'Il piano di Salvini con Di Maio per spartirsi l'Italia' : Distanze sempre più difficili da colmare. Sono quelle che si sono aperte tra Lega e Forza Italia a partire dal 'caso Foa'. E Alessandro Sallusti, nell'editoriale su Il Giornale , si chiede i motivi ...

Lega - verso rottura con Forza Italia : “Partito morente”/ Il piano di Salvini per impadronirsi del centrodestra : Lega, verso rottura con Forza Italia: “Partito morente. Inutile essere ipocriti, stanno più con il Pd che con noi”. Il piano di Salvini per impadronirsi del centrodestra. (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:30:00 GMT)

Renzi : "80 euro mancia? Ora Di Maio e Salvini ci copiano" : Gli 80 euro erano una "mancia" o peggio una "mazzetta" ora però ci copiano. È il sunto del post di Matteo Renzi che su Facebook difende "il suo" bonus attaccando la maggioranza di governo e soprattutto i due vice premier Matteo Salvini e Luigi di Maio i quali hanno smentito che l’esecutivo starebbe pensando a togliere il bonus per trovare parte delle risorse necessarie al varo della Legge di bilancio."Prima ti criticano, poi ti insultano, poi ti ...

Matteo Salvini - il piano - già partito - per far fuori Berlusconi e arrivare al 40% : L'obiettivo è il 40% dei voti. Non subito, ma alle elezioni che conteranno davvero per il Carroccio e che si terranno nella primavera 2019: le Europee , dove si gioca una gran parte della credibilità ...

Renzi : "80 euro una mancia? Ora Di Maio e Salvini ci copiano" : Gli 80 euro erano una "mancia" o peggio una "mazzetta" ora però ci copiano. È il sunto del post di Matteo Renzi che su Facebook difende "il suo" bonus attaccando la maggioranza di governo e soprattutto i due vice premier Matteo Salvini e Luigi di Maio i quali hanno smentito che l’esecutivo starebbe pensando a togliere il bonus per trovare parte delle risorse necessarie al varo della Legge di bilancio."Prima ti criticano, poi ti insultano, poi ti ...

Giorgia Meloni - la sfida sulle tasse a Matteo Salvini : il piano per ribaltare l'Italia : Arriva da Fratelli d'Italia la proposta su una 'tassa piatta' , la flat tax all'Italiana, che potrebbe togliere le castagne sul fuoco del governo. Da settembre il nodo della riforma fiscale dovrà ...

Presidenza Rai - il piano di Salvini : ricucire con Berlusconi per sciogliere il nodo dopo la pausa estiva : Risolto anche questo problema, toccherebbe all'azionista, cioè al ministro dell'Economia, indicare un successore del consigliere anziano. Il fatto è che Giovanni Tria, per quanto lo descrivano «...