SALVINI FONDA PARTITO UNICO DEL CENTRODESTRA?/ Il 5 settembre può "morire" la Lega : opa su Forza Italia? : SALVINI FONDA PARTITO UNICO del CENTRODESTRA? Il 5 settembre la sentenza sui conti della Lega sequestrati. L'ipotesi che il Carroccio "muoia" e la pista di un'opa su Forza Italia.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:06:00 GMT)

MACRON CONTRO SALVINI-ORBAN : “NEMICI UE”/ Le Pen - “incontro fondativo” : Renzi - “siete pessimi” : MACRON replica dopo inCONTRO SALVINI-ORBAN: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra: Sala, "siamo CONTRO Europa-feudo dei muri"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:30:00 GMT)

SALVINI affonda Moavero : Un ministro che prova a convincere Bruxelles e le maggiori cancellerie europee di farsi carico, oltre l'emergenza, del "caso Diciotti". E' il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. E mentre il titolare della Farnesina è impegnato nel far valere le ragioni dell'Italia sull'"ostruzionismo ingiustificato" di Malta, un ecco il suo collega di Governo, vice premier oltre che ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sparare ad alzo zero ...

Crollo ponte Genova - Pd all’attacco : “Basta fake news - denunceremo Di Maio e SALVINI e chiunque diffonda bufale” : "Di Maio e Salvini aggrediscono il Pd con bugie e falsità e una potente macchina del fango si muove sui social. Pagine non ufficiali creano, amplificano, rilanciano notizie false e accuse violentissime. Ora basta, questa volta denunceremo tutto", scrive il presidente Orfini su Facebook, annunciando azioni legali contro i leader di Lega e M5S e i militanti che hanno diffamato il Pd in questi giorni in relazione al Crollo del ponte Morandi a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 agosto : SALVINI FONDA la Lega Riciclati. Condannati (uno uccise un ladro) e voltagabbana da Pd - FI - Udc e M5S : Centrodestra Salvini prova a mangiarsi B. al Sud con l’esercito degli ex Riciclati – Le Regionali in Abruzzo sono il banco di prova della Lega nazionale a cui non serve Forza Italia: per farlo, però, il Carroccio s’è caricato di tutto di Tommaso Rodano Compiti delle vacanze di Marco Travaglio Non passa giorno senza che uno del governo o della maggioranza giallo-verde arricchisca il bestiario della politica straparlata. Le parole in ...

Silvio Berlusconi affonda Marcello Foa - Matteo SALVINI furioso : 'Ha scelto di stare col Pd' : Ufficiale, o quasi: il centrodestra non esiste più , 'ucciso' da Marcello Foa . O meglio, dalla sua nomina alla presidenza della Rai che Silvio Berlusconi non ha digerito. Dopo le trattative delle ...

La strategia di SALVINI sull'immigrazione si fonda su basi deboli. Ecco cosa potrebbe andare storto : Matteo Villa, ricercatore dell'Ispi , Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, , ha pubblicato alcuni dati interessanti. Le morti nel mare libico a giugno, primo mese di attività del nuovo ...

Sondaggi boom per la Lega : la marcia di SALVINI affonda tutti gli altri partiti : Il Governo del cambiamento fa bene al Movimento 5 stelle, e ancor più alla Lega. Lo dicono i Sondaggi ad oltre un mese dal...

IL PIANO DI MATTARELLA/ Un patto con SALVINI per affondare Renzi e Berlusconi : E' fuori strada chi pensa che Salvini abbia cercato di parlare con MATTARELLA di pm deviati e sentenze. Macché. Si è parlato di Berlusconi. E di Renzi. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:00:00 GMT)MATTARELLA-Salvini/ Oggi il capo della Lega rischia molto, ecco perché, di A. Del DucaFONDI DELLA LEGA/ La verità politica è nascosta in Cassazione (e in M5s), int. a G. Pecorella

Pensioni - Boeri : "No a quota 100. Immigrati fondamentali". SALVINI : "Fa politica" : In campagna elettorale la Lega ha promesso di abolire la Legge Fornero con l'obiettivo di "ripristinare quota 100". In soldoni, consentire alle persone di andare in pensione quando la somma di età anagrafica e quella degli anni di contributi farà 100 (esempio: 61 anni di età e 39 di contributi) o, in alternativa, con 41 anni di contributi. La proposta della Lega è entrata a far parte del contratto di Governo insieme a tante altre cose; una serie ...

Boeri : fondamentale il lavoro dei migranti. SALVINI : 'Vive su Marte?' - : Il presidente dell'Inps, presentando la Relazione annuale, ha sottolineato che "forti restrizioni fanno aumentare i clandestini". Battibecco con Salvini: "Parlano i dati, non c'è modo di intimidirli". ...

Sondaggi Politici/ Lega-SALVINI primo partito - M5s sotto il 30% : Berlusconi sprofonda all’8 - 4% : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: immigrazione, il 62% approva l'azione del Governo Conte e il 71% è d'accordo con la linea dura di Salvini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Fondazione Romanì querela SALVINI Frase incriminata 'i rom italiani - purtroppo - dobbiamo tenerceli' : Pescara - Un esposto-querela alla Procura della Repubblica di Pescara per istigazione all'odio razziale contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per le frasi relative all'ipotesi di un censimento su base etnica delle persone appartenenti alla minoranza romanì: a presentarlo è stato il presidente della Fondazione Romanì Italia, Nazzareno Guarnieri, anche in qualità di persona appartenente alla ...

L'Italia in Libia per sfilarla alla Francia : SALVINI torna da Tripoli e affonda contro Macron : Matteo Salvini torna dalla visita in Libia ed esibisce "un canale di assoluta amicizia e collaborazione" con i libici. Annuncia una "conferenza a Tripoli su iniziativa libica e italiana a settembre" e poi chiarisce lo scopo della missione e anche di tutte le schermaglie delle ultime settimane con la Francia. L'obiettivo, dice il ministro dell'Interno in conferenza al Viminale alla presenza di tutti i più alti in grado della polizia ...