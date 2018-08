Salute | l’Avis Lombardia | “Per il West Nile nessuno stop alla donazione del sangue”

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 agosto 2018) “Nessun rischio per le donazioni di sangue in” a causa del virus. Parola di Oscar Bianchi, presidente di Avis regionale, che sottolinea come la sicurezza del plasma sia assicurata dal ‘Nucleic Acit Test’ o test Nat. Lo strumento “garantisce informazione immediata per i donatori e sangue sicuro per i riceventi”. E “in qualche caso – sottolinea Bianchi – proprio dalle analisi sul sangue donato si è potuta individuare la presenza della Febbre del Nilo Occidentale e intervenire con celerità”. Il test Nat – spiega una nota – va effettuato contestualmentedi sangue e permette di rilevare la presenza delVirus (Wnv), evitando così la trasmissione trasfusionale dell’infezione. “I donatori e le donatrici – informa Avis– verranno ...