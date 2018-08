Salute | 14 milioni resteranno senza medico  In 10 anni perderemo 47mila camici

Ilva di Taranto - 8 milioni di tonnellate annue di acciaio sono un rischio per la Salute : Oggi, 30 luglio, siamo intervenuti al Tavolo su Ilva convocato dal Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, allargato giustamente anche alle associazioni ambientaliste e di cittadini. Possiamo quindi esprimere il nostro parere sul piano aggiornato dal gruppo Arcelor Mittal, acquirente di tutti gli impianti Ilva attualmente in amministrazione straordinaria.Le integrazioni al piano ambientale dell' Ilva proposte dall'azienda sono ...

Salute : l’artrosi colpisce in Italia 5 milioni di persone : Quali le terapie più sicure e i rimedi più efficaci per i pazienti artrosici? Se da un lato la sostituzione dell’articolazione con una protesi parziale o totale puo’ essere la soluzione ad una limitazione funzionale grave e invalidante, la possibilità di trattare efficacemente la sintomatologia dolorosa con adeguate terapie farmacologiche e/o fisioterapiche, coadiuvate da infiltrazioni articolari, potrebbe permettere un minore ...

DKSH : vende attività Salute in Cina per 100 milioni di franchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve