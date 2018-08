Salini Impregilo in caduta libera a Piazza Affari

Salini Impregilo : l'Etiopia rimuove Metec dalla diga sul Nilo : A opera ultimata si tratterebbe del maggiore sistema idroelettrico dell'intera Africa e di una fonte di generazione elettrica essenziale per l'economia etiope. Adesso il governo di Addis Abeba, che ...

In vendita l'indice del settore costruzioni italiano - -0 - 96% - - andamento negativo per Salini Impregilo : Teleborsa, - andamento depresso per il settore costruzioni a Milano, nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials si ...

In vendita l'indice del settore costruzioni italiano - -0 - 96% - - andamento negativo per Salini Impregilo : andamento depresso per il settore costruzioni a Milano , nonostante un andamento in frazionale rialzo dell' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials si attesta a ...

Salini Impregilo si aggiudica commessa da 250 milioni di euro : Teleborsa, - Salini Impregilo si aggiudica un nuovo contratto in Polonia del valore di circa 250 milioni di euro per la progettazione e costruzione della sezione "Lotto 3" della Superstrada S7 ...

Salini Impregilo si aggiudica commessa da 250 milioni di euro : Salini Impregilo si aggiudica un nuovo contratto in Polonia del valore di circa 250 milioni di euro per la progettazione e costruzione della sezione "Lotto 3" della Superstrada S7 Expressway. I lavori,...

Salini Impregilo - vola in Borsa dopo operazioni Lane/ Cede asset e vince commessa per autostrada in California : Salini Impregilo, vola in Borsa dopo operazioni Lane: Cede asset per 555 milioni di dollari e vince commessa per autostrada in California da 404 milioni di dollari.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:55:00 GMT)

Piazza Affari : mette il turbo Salini Impregilo : Ottima performance per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che scambia in rialzo del 4,96%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Salini Impregilo si aggiudica con Lane un nuovo contratto in California : Teleborsa, - Il Gruppo Salini Impregilo , attraverso la controllata The Lane Construction Corporation , si aggiudica un contratto per la progettazione e costruzione della I-10 Corridor Express Lanes , ...

Salini Impregilo si aggiudica con Lane un nuovo contratto in California : Il Gruppo Salini Impregilo , attraverso la controllata The Lane Construction Corporation , si aggiudica un contratto per la progettazione e costruzione della I-10 Corridor Express Lanes , contratto 1, ...

BORSA MILANO poco mossa in avvio - cade Bper - bene Salini Impregilo : ** BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA sostanzialmente indifferente alle parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sul ritorno al mercato. ** Salini Impregilo saluta con un rialzo l'ingresso ...

Lettura rialzista per Salini Impregilo : Chiusura del 7 agosto Effervescente la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , che archivia la seduta con una performance ...

Salini Impregilo - i conti del primo semestre : Salini Impregilo ha archiviato i primi sei mesi del 2018 con ricavi consolidati adjusted pari a 2,6 miliardi di euro rispetto ai ricavi del 1° semestre 2017, 2,8 miliardi,. Il risultato prima delle ...

Salini Impregilo - collaudato lo Skytrain Bridge : Teleborsa, - collaudato con successo lo Skytrain Bridge , realizzato a Sydney da Salini Impregilo, che è stato attraversato per la prima volta da un treno automatizzato. Il ponte rappresenta la parte ...

Salini Impregilo : collaudato Skytrain Bridge a Sydney - 2 - : AdnKronos, L'eccellenza dell'opera è stata premiata anche lo scorso maggio, quando Salini Impregilo ha ricevuto una valutazione 'Leading As Built IS', la più alta su una scala di tre rating assegnata ...