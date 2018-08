Sagra del fagiolo

A due anni dal terremoto - la Sagra dell'amatriciana torna nella sua casa : torna venerdì ad Amatrice, luogo simbolo del sisma del 2016 e ancora con le macerie nel centro storico, la celebre manifestazione che, causa emergenza, aveva traslocato altrove. Il sindaco Filippo Palombini: "Ogni passo che facciamo è un passo verso il futuro".

Amatrice - Sagra degli Spaghetti all'Amatriciana : 48 ore al taglio del nastro : Il programma Ad inaugurare la Sagra, alle ore 12 di venerdì sarà la Banda Musicale di Casperia con le sue majorette e per i tre giorni sono tanti gli spettacoli in cartellone: diciannove eventi con ...

Marino - la Sagra dell'Uva diventa a numero chiuso : per la prima volta in 94 anni si pagherà il biglietto : Un ticket da 5 euro a persona per garantire maggior sicurezza alla Sagra dell'Uva di Marino. Il biglietto, solo per i non residenti, è limitato agli adulti e alla sola giornata di domenica 7 ottobre, ...

Sagra della Nocciola verso il gran finale. Eventi e spettacoli fino ai carri allegorici in notturna : Dopo il successo del primo weekend, con lo spettacolo di cabaret di Biagio Izzo, il concerto dei Modà e la sfilata di carri allegorici che la scorsa domenica ha animato il centro storico di Caprarola, ...

Tutto pronto per l Edizione della Sagra del Pecorino di Filiano DOP : A seguire, due spettacoli da non perdere. In Piazza Autonomia l'esibizione di Tribù Lucane con il Maestro Graziano Accinni, chitarrista, compositore e arrangiatore che vanta collaborazioni con Mango, ...

Varie CAMPUS DI NOTE 2018 nella Citta di Carmagnola - Sagra del Peperone - : Gli spettacoli saranno tutti ripresi e inseriti sul canale YouTube 'Tirovi Umoto Research - Classic'. Il CAMPUS e rivolto agli allievi dei corsi superiori ed è completamente gratuito per i musicisti, ...

La Sagra del Fuoco a Recco - Date 2018 : ... tradotti in degustazioni presso i sette stand gastronomici , spettacoli musicali e concerti anche classici, come quello della serata del 6 settembre tenuto dalla Filarmonica Gioacchino Rossini di ...

25esima Sagra della Patata - le novità di quest'anno : Tutte le sere saranno poi allietate da un'area liscio con spettacoli e concerti live, mentre il palco principale vedrà una serie di spettacoli ed animazioni tra cui la più importante è, senza dubbio, ...

La rinomata Sagra dell'Anatra val bene un viaggio ad Angone : La Sagra, tra l'altro, si svolge interamente al coperto, e gli spettacoli si tengono in una nuova struttura dedicata. Ogni sera va in scena un ricco programma musicale che attraversa generi e ...

La Sagra della nocciola stupisce con grandi serate a tema : Questa sera, mercoledì 22 , alle 18, si terrà l'inaugurazione del nuovo campo da tennis vicino allo sferisterio comunale e la presentazione del libro Il mio sport di Lalo Bruna. Alle 21, andrà in ...

Sagra di Sant'Agostino o Festa dell'anara a Villafontana : Tutte le sere saranno in funzione stand gastronomici e spettacoli musicali. Sabato 25 Agosto con Musica Wiva, Domenica 26 Agosto con I Valentinos, Lunedì 27 Agosto con Orchidea Blu, Martedì 28 Agosto ...

Corciano - da venerdì la 'Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici locali' : Corciano " Nella piccola comunità di Mantignana si torna a far festa con i piatti della tradizione locale, tanti spettacoli ed eventi sportivi e musicali. Da venerdì 24 agosto a domenica 2 settembre, promossa dal locale circolo Arcs, nella frazione di Corciano si svolgerà la 47esima edizione di 'Mantignana in ...

Belforte : al via la Sagra delle Trofie al pesto : Il menù è realizzato dalle cuoche della Pro Loco di Belforte Monferrato, mentre è prevista un'area spettacoli con musica dal vivo, concerti e lo spazio dedicato alle bancarelle e alla lotteria. A tal ...

Sagra dell'anguria Sfida a sei per la cuccagna : Stasera saranno quattro le squadre di professionisti della risalita sulle cuccagne di mezza Italia che si sfideranno sul "ring" allestito vicino al palco per gli spettacoli e non più sul prato per ...