Royal Wedding Italiano - le nozze social di Fedez e Chiara Ferragni ma è polemica per il volo Alitalia : Una festa a Palazzo Nicolaci nel centro storico del comune siciliano, prima del matrimonio. Dopo le polemiche tra Codacons e Alitalia che a Linate riserva un gate alla coppia, iniziano i tre giorni del Royal Wedding all’italiana SIRACUSA – Il matrimonio social per eccellenza e malgrado tutto. #TheFerragnez: la giostra dell’anno, lunapark di una fine estate ‘Italiana’ con tanto di ruota panoramica piazzata nel centro ...

Tra il Royal Wedding e i Ferragnez : gli altri matrimoni dell’estate 2018 : Noemi l’aveva premesso, nell’annunciarci le sue nozze (con Gabriele): «Senza giuramenti lunghi, il meno impegnativo possibile visto anche che siamo tra il royal wedding Harry-Meghan e le nozze Fedez-Ferragni». Come se il «tempo» matrimoniale dell’estate 2018 fosse scandito da questi due (mega) eventi. Così dopo aver accompagnato all’altare il principe britannico e l’ex attrice americana e in attesa del «sì» tutto ...

“Ferragnez” è l’anno dei “Royal Wedding” : Il 2018 è l’anno dei “Royal Wedding”: dopo il matrimonio di Harry e Meghan, ne arriva uno tutto italiano, quello tra l’influencer più famosa del pianeta Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Una coppia in cui all’inizio era difficile credere ma che ha stupito tutti annunciando di convolare a nozze l’1 settembre a Noto, in Sicilia, con un invito alla cerimonia in perfetto stile “Ferragnez”. I due futuri sposi hanno lasciato trapelare poco al ...

Meghan Markle : la sua ricchezza prima e dopo il Royal wedding : Gen Z Yellow: il nuovo colore che ha conquistato il mondo della moda - LEGGI Inoltre, anche se la sua ricchezza è aumentata notevolmente, Meghan non si deve più preoccupare di pagare i conti a fine ...

Il Royal Wedding di Eugenie di York sarà ecosostenibile : L’appuntamento più importante d’autunno per gli appassionati di affari reali è senza dubbio uno: il matrimonio di Eugenie di York, secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, con Jack Brooksbank, mercante di vini. La nipote di Elisabetta II aveva sempre immaginato una cerimonia (per quanto possibile) intima, ma dopo il royal wedding del cugino Harry con Meghan Markle anche a lei è venuta voglia di una cerimonia da favola. ...

L’invito al matrimonio dei Ferragnez promette di far dimenticare il Royal wedding : Promettono fuochi d’artificio, palme e ruote panoramiche. L’invito al matrimonio dell’estate 2018, ossia quello tra Chiara Ferragni e Fedez, è decisamente (poco) sobrio. Come spiega via social il rapper, nel condividerlo per la prima volta. Non in una foto bensì in un video: si tratta infatti di un cartoncino animato, come l’incipit delle fiabe di una volta. Ci sono le stelle sullo sfondo e, appunto, le palme e in primo ...

"È vero : ho sfruttato il Royal Wedding della mia sorellastra Meghan per fare soldi - che male c'è?" : La sorellastra di Meghan Markle non cede. Dopo la scoperta di uno suo scambio di mail in cui lei chiedeva un compenso di ben 1.500 dollari (circa 1.300 euro) per rilasciare un'intervista radiofonica, ora Samantha Markle rivendica con orgoglio le richieste di compenso.La 53enne, intervenuta durante la trasmissione Good Morning Britain, ha ammesso di aver approfittato del matrimonio della bella Meghan, rilasciando dichiarazioni al vetriolo e ...

Nozze super vip. Chiara Ferragni – Fedez - ecco la lista (bomba) degli invitati al matrimonio. Altro che Royal wedding… E sì - ci sarà anche “lei” : Ultimamente Chiara Ferragni e Fedez hanno sconvolto i loro fan pubblicando su Instagram una foto che li ritrae in un modo in cui nessuno li aveva mai visti: lei è sdraiata sul letto, nuda, lui è sopra di lei (con lo sguardo che la dice lunga) e con le mani le stringe i seni. I follower dei due, dopo aver visto la foto in rete, sono rimasti a bocca aperta… Perché in genere Fedez e la Ferragni sono sempre piuttosto composti… E ora? Che è ...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : nozze o maratona? Il ‘Royal Wedding’ d’Italia non durerà un solo giorno! : Chiara Ferragni, Fedez ed il loro Matrimonio da sogno: la coppia annuncia un particolare top delle nozze, altro che Royal Wedding… Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno nella splendida cornice di Noto (Siracusa) il prossimo 30 agosto. È quasi tutto pronto per il grande evento, che in tema Coachella, allieterà i tanti invitati della coppia più social d’Italia. Nel municipio della città siciliana il rapper e la fashion blogger si ...

Chiara Ferragni e Fedez - altro che Royal Wedding : 'Il matrimonio durerà tre giorni' : 'Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre', spiega l'esperto di cronaca rosa.

Eugenie di York e Jack Brooksbank - tutto quello che sappiamo sul prossimo Royal wedding : Non sono trascorsi nemmeno due mesi dal royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, ma nonostante i riflettori siano ancora ben puntati sulla coppia (sulla duchessa di Sussex in particolare), altri appuntamenti vedranno presto protagonista la famiglia reale britannica. Il più importante sarà il matrimonio di Eugenie di York, secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, con Jack Brooksbank, mercante di vini. Ecco tutto ...

Nuova location per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : le ultime novità sul Royal Wedding italiano : Un Nuova location per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in Sicilia: la coppia più social del web si sta preparando al fatidico Sì e a giurarsi amore eterno il prossimo 1 settembre. A circa due mesi dalle nozze, sorgono nuovi particolari sulla cornice che ospiterà la cerimonia. Dato per assodato il procedimento per rito civile, i followers della coppia si domandano ora dove Fedez e Chiara diventeranno ufficialmente marito e ...