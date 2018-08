Ronaldo e l' Uefa fuori dall' urna dei ricordi

Modric premiato dalla Uefa - Cristiano Ronaldo non ci sta! L’agente di CR7 furioso : “è ridicolo” : Dopo il commento di Beppe Marotta sull’affaire Cristiano Ronaldo ed il premio di miglior calciatore Uefa a Modric arrivano le parole di Jorge Mendes L’assenza di Cristiano Ronaldo in occasione dei sorteggi dei gironi di Champions League a Montecarlo non è passata inosservata. Il portoghese ha deciso di disertare l’evento a causa dell’assegnazione del premio di miglior calciatore a Lukas Modric. Il gesto di protesta ...

Champions League - l’ira di Jorge Mendes : “ridicolo non assegnare l’Uefa Player of the Year a Ronaldo” : Il procuratore di Ronaldo ha attaccato duramente l’Uefa per aver assegnato il premio di miglior giocatore della passata stagione a Modric Uefa Player of the Year, il premio per la stagione 2018 va a Luka Modric. Un premio senz’altro meritato per colui il quale è senza dubbi il miglior centrocampista al mondo in questo momento. Cristiano Ronaldo sembra non averla presa bene ed ha disertato la cerimonia di Montecarlo, nella quale ...

Uefa – Il ‘Gol della Stagione’ è la rovesciata di Cristiano Ronaldo alla Juventus : Uefa incorona la rovesciata di Cristiano Ronaldo gol più bello della stagione: la rete di CR7 in Champions contro Juve è stata premiata da quasi 200mila utenti E’ la rovesciata di Cristiano Ronaldo nei quarti di finale della passata Champions League contro la Juventus il ‘Gol della Stagione’ di Uefa.com. La prodezza nei quarti di finale di CR7 si è piazzata al primo posto con quasi 200.000 voti sui 346.915 espressi dagli ...

