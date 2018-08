Roma | tutto lo spettacolo della terza maglia FOTO e VIDEO ...

Gol Rigoni - l’Atalanta ribalta tutto contro la Roma : partita incredibile [VIDEO] : GOL Rigoni – Si sta giocando l’ultimo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Roma ed Atalanta che stanno regalano grandi emozioni. Giallorossi in vantaggio con un gol di tacco di Pastore, poi entra in campo la squadra di Gasperini e ribalta tutto prima con Castagne e poi con Rigoni, partita veramente incredibile all’Olimpico. GOL Rigoni #Zapata umilia #Manolas e #Rigoni va in rete! ...

Terremoto - scossa di 5.2 in Molise. «Avvertita in tutto il Centro-Sud - anche a Roma» : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 20.20 al Centro-Sud. Epicentro vicino Termoli. Una prima stima della magnitudo indica il valore di 5.2. Il sisma è stato avvertito...

Terremoto - forte scossa a Termoli. «Avvertita in tutto il Centro-Sud - anche a Roma» : ROMA - Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Molise e in Abruzzo. L'epicentro è in provincia di Campobasso. La gente si è riversata in strada. +++ notizia in...

N'Zonzi : darò tutto per la Roma : Steven N'Zonzi è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il 29enne centrocampista francese, sbarcato oggi nella Capitale e sottoposto nel pomeriggio alle visite mediche, ha firmato per i ...

N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie - tutto fatto : atteso a minuti nella capitale. I dettagli dell’operazione : Steven N'Zonzi alla Roma, le Ultime notizie: accordo col calciatore ma non con il Siviglia. E attenzione alla concorrenza di Paris Saint Germain e Monaco(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:19:00 GMT)

Roma-Usa - non tutto va gettato : progetto tattico ambizioso - difesa da rivedere : Dopo 18 giorni si è conclusa la tournée estiva della Roma negli Stati Uniti. Questa mattina i giallorossi rientreranno nella Capitale e resteranno a riposo fino a sabato pomeriggio, giorno della ...

BOLLETTINO TRAFFICO BOLOGNA : APERTA CARREGGIATA A14/ Autostrade : disagi soprattutto per raggiungere la Romagna : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'incidente a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:02:00 GMT)

Esodo da bollino nero sulle strade di Romagna - Anas : 'Tutto sommato - bilancio positivo' : Le grandi partenze di agosto hanno caratterizzato il weekend appena trascorso ed hanno confermato i bollini nero e rosso previsti nella giornata di ieri 4 agosto. bilancio positivo sugli oltre 26 mila ...

Roma - tutto su Neres dell’Ajax : Monchi pronto al nuovo affondo : tutto SU Neres- Dopo l’affare sfumato targato Malcom, la Roma sarebbe pronta a puntare tutto su Neres, trequartista-esterno brasiliano classe 1997. Il giocatore, attualmente in forza all’Ajax ed ex compagno di Kluivert, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. Monchi proverà a giocare leggermente al ribasso, ma la sensazione è che Neres rappresenti […] L'articolo Roma, tutto su Neres dell’Ajax: Monchi pronto al ...

Roma - Florenzi : 'Non puoi piacere tutti - ma darò tutto per questa maglia' : 'Oggi è sicuramente un giorno importante per me. Voglio abbracciare idealmente tutti i tifosi che sono contenti insieme a me di questo rinnovo. Li abbraccio uno per uno. So anche che ci sono tifosi ...

Roma - allarme al Municipio di Monte Mario : 'Quando passano i mezzi pesanti trema tutto' : 'Si richiede un'urgente verifica strutturale sull'immobile sito in via Mattia Battistini in 464, in quanto al passaggio dei mezzi pesanti che transitano sulla via stessa, i balconi vengono sottoposti ...

Calciomercato Roma - a tutto Pallotta : “N’Zonzi una bestia - Suso arriva solo se diventa un’opportunità. Ronaldo? Noi trattiamo Messi” : Il presidente della Roma ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sul mercato giallorosso e sui prossimi colpi in entrata Il mercato non si ferma in casa Roma, ne sa qualcosa James Pallotta che lavora insieme a Monchi per rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco. Il presidente giallorosso ha parlato dei prossimi obiettivi, esprimendo in particolare il proprio gradimento per N’Zonzi e chiudendo la questione Malcom: “era ...

Caterina Balivo : "A Roma per Vieni da me? Cambiare tutto per fare una cosa nuova" : Caterina Balivo, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, ha rivelato come sta riorganizzando la propria vita (e quella della sua famiglia) in vista dell'imminente trasloco a Roma dove, da settembre, sarà alla guida di 'Vieni da me' nei pomeriggi di Rai1: Il distacco da Milano spero sia morbido. Cora è ancora piccola, Guido Alberto a Roma ha i cugini e poi i nonni che potranno andare a prenderlo a scuola e lui ne ...

Roma - Pastore : 'Mi ispiro a Totti e voglio vincere tutto' : ... però, mi sono messo in testa che giocherò mezzala e devo allenarmi per questo', ha detto l'argentino a Sky Sport. Impossibile raccogliere l'eredità di √, ma con i suoi colpi e giocate Pastore ...