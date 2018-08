Roma | Tre arresti per spaccio a Tor Bella Monaca

Milan-Roma in streaming e in diretta tv : Si gioca stasera alle 20.30 la partita più importante della terza giornata di Serie A The post Milan-Roma in streaming e in diretta tv appeared first on Il Post.

Crollo in una chiesa di Roma : venuto giù tre quarti del tetto : E’ crollato per tre quarti il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. Una gru dei vigili del fuoco ha eliminato alcune parti pericolanti. Sono visibili le travi, all’apparenza in legno, che sono rimaste in piedi. L’interno, sotto la parte crollata, è completamente invaso da grosse travi in legno spezzate e calcinacci. La chiesa dei Falegnami, che si trova sopra al Carcere Mamertino, solitamente e’ aperta solo ...

Serie A - gli arbitri della terza giornata : Guida arbitrerà Milan-Roma : Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro dell'anticipo della terza giornata di campionato Milan-Roma, in programma domani alle 20.30. Per quanto riguarda, invece, gli anticipi di sabato Di Bello ...

‘Short Theatre’ : La XIII edizione dal 6 al 15 settembre a Roma : Roma – Con 6 prime assolute, 9 prime nazionali, 2 produzioni originali, 4 co-produzioni, 2 progetti in residenza, 9 laboratori e 2 progetti site-specific, tornaa Roma dal 5 al 15 settembre Short Theatre, uno dei più importanti appuntamenti sul piano internazionale con le performing arts e la creazione contemporanea, giunto alla sua XIII edizione. In 10 giorni, fra La Pelanda, il Teatro Argentina, il Teatro India, le Biblioteche di Roma e ...

Roma - le plusvalenze dell’era Pallotta : dal 2012 incassati oltre 400 milioni : Dopo la cessione di Strootman al Marsiglia, le plusvalenze dell'era Pallotta viaggiano verso i 450 milioni di euro. L'articolo Roma, le plusvalenze dell’era Pallotta: dal 2012 incassati oltre 400 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : Nascondeva hashish mentre era ai domiciliari - arrestato : Roma – Trovarsi gia’ ai domiciliari per i suoi precedenti per droga e altri reati, non ha fermato un 21enne albanese, arrestato nuovamente dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Basilio, i Carabinieri sono giunti ancora una volta alla porta di casa del giovane sospettando fortemente che ...

Roma - quando i giocatori vanno oltre il gioco : Sostengono i teorici, quelli bravi che scrivono libri e poi vanno a parlarne in tv, che il gioco del calcio è dinamico. E che, quindi, è sbagliato discutere di moduli. Di numeri. Conta l'...

Roma : Derubano turista mentre osserva cartina - 3 arresti : Roma – I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato tre nomadi, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, sorpresi a derubare un turista in via delle Fornaci. Impegnati in un servizio in abiti civili, i Carabinieri hanno notato i due fratelli di 24 e 27 anni, circondare la vittima, seduta ai tavolini di un bar e distratta ad osservare la mappa di Roma, per sfilargli lo ...