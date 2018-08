Roma | mai più la difesa a 3 | nella ripresa la svolta | Di Francesco fa mea culpa

Ricominciare dall’amore nel nuovo singolo dei TiRomancino : audio e testo di Noi casomai : Il nuovo singolo dei Tiromancino è Noi casomai. Si tratta del primo inedito estratto da Fino a qui, album-raccolta che arriva sul mercato a partire dal 28 settembre. Il brano è anche una delle instant gratification concesse a coloro che hanno già preordinato il disco, insieme alla versione a due voci di Imparare dal vento con Luca Carboni. Il video ufficiale di Noi casomai sarà presentato in occasione della settantacinquesima edizione della ...

Roma - da Mainetti a Vicari - arriva il cinema delle 5 Torri : dall'8 settembre spettacoli nel parco Peppino Impastato : ... alle pellicole americane arrival ,Interstellar, Passengers, la fantascienza incontrerà la scienza. Alle presentazioni dei film interverranno Jader Monari, responsabile della Stazione ...

Di Maio oggi in Egitto - "rapporto speciale Il Cairo-Roma" : "Nelle ultime settimane" c'è stato "un balzo senza precedenti " nelle relazioni tra Italia ed Egitto e questo "rapporto speciale tra il Cairo e Roma" è dimostrato dalle visite in Egitto "in un mese di ...

TiRomancino : “Noi casomai” è l’inedito che anticipa il nuovo progetto discografico : Da venerdì 31 agosto sarà disponibile in radio e in digitale “Noi casomai”, brano inedito dei Tiromancino che anticipa il nuovo progetto discografico “FINO A QUI”, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Il videoclip del brano verrà presentato in anteprima assoluta sabato 1 settembre alle Giornate degli Autori nel contesto della 75° Mostra del cinema di Venezia. Un’occasione unica in cui Federico Zampaglione con una performance ...

Migranti - l'Ue a Roma : «Stop minacce». Di Maio : «Vi tagliamo i fondi» : Lo dico da capo politico del Movimento 5 Stelle, visto che la Ue non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più disposti a dargli i 20 miliardi all'anno che ...

Roma - Perotti : 'Mai pensato di andare via' : 'Sampaoli ha commesso qualche errore, mi ha colpito il fatto che Enzo Pérez non era in squadra e poi ha giocato tre partite in Coppa del Mondo. Se l'Argentina avesse poi vinto il Mondiale nessuno ne ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 agosto : Investigatori a Genova - Roma e Firenze. Acquisite mail interne e documenti sui piloni 9 - 10 e 11 : L’inchiesta La Finanza da Autostrade. Avvisi di garanzia in vista A caccia di prove – Investigatori a Genova, Roma e Firenze. Acquisite mail interne e documenti sui controlli ai piloni 9, 10 e 11. A breve una decina di indagati di Ferruccio Sansa Argento e bronzo di Marco Travaglio Non sono un esperto di #MeToo, come peraltro di nessun altro “hashtag” (ultimo sinonimo di conformismo). Ma stento a capire l’equazione Harvey ...

Roma - Gestione del verde - Montanari : Stiamo lavorando con grande impegno - Romait - : ...euro è finalizzato alla potatura degli alberi alti meno di 30 metri ed e' stato indetto per supportare il personale del Servizio Giardini che sta provvedendo con interventi programmati in economia. ...

Torino-Roma - le pagelle granata : Izzo non sbaglia mai - Belotti combatte : SIRIGU - voto: 6 Salvato tre volte dai pali, castigato in coda da una prodezza, il suo nel mezzo lo fa. NKOULOU - voto: 6,5 È il baluardo centrale di una difesa granata nei guai soprattutto dopo i ...

Roma - Il Campidoglio presenta il Progetto 'Metropoli Resiliente' - Romait - : ... Villa Borghese, Villa Leopardi, Villa Pamphilj, Parco Acqua Acetosa e Parco Regionale dell'Appia Antica, , passeggiate, letture ad alta voce e animazioni teatrali e spettacoli di divulgazione ...

Decreto Dignità - l'applicazione e i costi del gioco d'azzardo patologico - Romait - : Un colpo basso all'economia di diversi sport, tra cui sicuramente il basket e la pallavolo. Sarà difficile riuscire a colmare il vuoto di incassi anche per i mezzi di comunicazione, con diverse ...