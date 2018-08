Roma | la prima è al Bernabeu contro il Real Il Napoli chiude a Liverpool

Laura Pausini - prima volta al Radio City Music Hall di New York. E il 31 ottobre nuova data a Roma : Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE, l'ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music, entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo. ...

Volley Insieme – Grande festa a Roma prima di Italia-Giappone : Volley Insieme: il tour riparte il 9 settembre, Grande festa a Roma prima di Italia-Giappone Ripartirà da Roma il tour di Volley Insieme, il progetto socio-sportivo presentato da Fipav e Fondazione Vodafone. A poche ore dall’attesissima sfida tra Italia e Giappone che darà il via al Campionato del Mondo di Pallavolo Maschile 2018, Volley Insieme, progetto vincitore del bando OSO – Ogni Sport Oltre promosso dalla Fondazione Vodafone, farà ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie della Roma. Speranza Lokomotiv Mosca in prima fascia - insidia Liverpool : insidia Liverpool, Speranza Lokomotiv Mosca. La Roma traballa tra l’inferno e il paradiso in occasione del Sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019, che si terrà giovedì 30 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo. I giallorossi sono reduci da una straordinaria annata, nel corso della quale si sono spinti fino alla semifinale, salvo cedere contro i Reds guidati da Klopp e trascinati dal grande ex Salah, che ha spezzato ...

Roma-Atalanta : Cristante titolare e prima convocazione N'Zonzi. Dubbi per Gasperini : Questa sera all'Olimpico di Roma chiude la seconda giornata di campionato Roma-Atalanta. Una partita di alto livello e dal profumo di Europa per questo Monday Night. Le due squadre vengono entrambe da una vittoria nel turno precedente: i capitolini, arrivano vincenti dal match contro il Torino di Mazzarri grazie ad una prodezza di Edin Dezko al fotofinish, mentre gli orobici arrivano dalla vittoria roboante contro il Frosinone in casa. La ...

Ufficiale il nuovo singolo dei TiRomancino prima dell’album : data d’uscita di Noi casomai : Il nuovo singolo dei Tiromancino sta per arrivare. Ad annunciarlo è Federico Zampaglione, che rende nota la data di messa in rotazione radiofonica del brano che andrò ad anticipare l'uscita dell'album attesa per il 28 settembre. Già nota la data di rilascio del nuovo videoclip di accompagnamento al brano, che avverrà nel giorno successivo all'airplay radiofonico stabilito per il 1° di settembre. La clip sarà presentata in anteprima in ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Roma e Inter. Tre spagnole in prima fascia - inglesi mine vaganti : Si svolgeranno giovedì 30 agosto alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Saranno ben quattro le rappresentanti italiane che prenderanno parte alla più importante competizione europea per club, a seguito della rivoluzione dei regolamenti per la qualificazione al torneo, a cui ora accedono direttamente le prime quattro della classifica del campionato di Serie A. I campioni ...

Roma - la prima trasferta di Champions sarà con i tifosi : La prima trasferta della Roma in Champions sarà con i tifosi al seguito. Il dg giallorosso Mauro Baldissoni ha annunciato che l’Uefa ha accolto il ricorso del club per il divieto imposto in seguito ai fatti di Liverpool. “Annuncio con soddisfazione che abbiamo ottenuto in appello la riduzione della squalifica – dice a Roma Radio -. In primo grado eravamo stati sanzionati col divieto di vendita di biglietti per la prima ...

Roma Teatroinscatola presenta la prima edizione di DI LA' DAL FIUME dal OGGI 25 agosto al 2 settembre 2018 : musica - teatro - poesia e ... : ... il concerto inedito prodotto da teatroinscatola, con Luca Venitucci su musiche di Alvin Curran, uno dei più importanti esponenti della free improvisation, scritte per spettacoli teatrali di Memè ...

Roma : Furto e inseguimento a Primavalle - un arresto e due ricercati : Roma – Verso l’una di questa notte, una pattuglia del commissariato Primavalle ha notato una Giulietta ferma in mezzo alla strada con il motore acceso ed un uomo alla guida. Subito dopo, da un palazzo, sono scesi due ragazzi, sono saliti sull’Alfa e sono fuggiti alla vista della pattuglia. Ad un incrocio, il conducente della Giulietta ha provato a girare, andando invece a colpire un’utilitaria con due ragazzi a bordo che ...