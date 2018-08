Roma | Di Francesco | Puniti da un episodio Il modulo? Ho sbagliato

Roma - mia più la difesa a 3 : nella ripresa la svolta - Di Francesco fa mea culpa : Sconfitta per la Roma nella gara di campionato contro il Milan, nel mirino le scelte di Di Francesco, la difesa a 3 non ha convinto. nella ripresa la squadra è tornata a 4 ed i benefici si sono subito visti, ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo regalato un tempo al Milan. Nel secondo tempo però la squadra è cresciuta. Peccato per l’ultimo gol, c’è stata un’ingenuità ...

Roma - Di Francesco : 'Abbiamo regalato un tempo al Milan - dobbiamo riflettere' : 'È andata così, ci sono mancate lucidità e freschezza mentale per fare le scelte giuste', ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. 'Noi partiamo un pò a ritmo ridotto e poi cresciamo nella ripresa, è ...

Boom Boom Cutrone - il Milan all’ultimo respiro contro la Roma : l’attaccante segna sempre - beffa per Di Francesco [FOTO e VIDEO] : 1/24 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Milan-Roma alle ore 0-0 La Diretta Di Francesco sceglie la difesa a tre : dentro Marcano - Karsdorp e Schick : Reduce dalla rimonta nel Monday Night contro un'Atalanta perfetta per un tempo, la Roma chiede risposte alla Scala del Calcio trovando un Milan animato da voglia di rivincita dopo il ko in...

LIVE Milan-Roma - Serie A 2018-2019 in DIRETTA : 0-0. 4-3-3 per Di Francesco - Higuain guida i rossoneri : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Milan e Roma, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Siro di Milano va in scena subito un big match: i rossoneri, che hanno saltato il primo turno per i noti problemi di Genova, hanno esordito a Napoli con una sconfitta confortante, visto un primo tempo super; per i giallorossi quattro punti ma delle performance tutt’altro che positive con ...

3^ giornata - Milan-Roma : Di Francesco sceglie il 4-2-3-1. Caldara ancora fuori : Milan-Roma- Via alla 3^ giornata di campionato. Milan-Roma darà il via alle danze alle ore 20:30. Un anticipo a cardiopalma in quello che si preannuncia un vero e proprio big match. Poche novità per Gattuso. Confermato il 4-3-3 con Callhanoglu nuovamente in campo dal 1′ dopo la squalificata. In difesa Musacchio sembrerebbe esser favorito su […] L'articolo 3^ giornata, Milan-Roma: Di Francesco sceglie il 4-2-3-1. Caldara ancora fuori ...

Roma - è la notte della verità e Di Francesco cambia strada : A San Siro, alle ore 20,30, è solo l'anticipo del 3° turno di campionato. Ma l'aria è subito pesante, come se fosse già la notte della verità per il Milan e la Roma, soprattutto per i rispettivi ...

Roma - Totti : 'Sulla carta sembra facile - ma è un girone duro'. Di Francesco : 'Avversari diversi - stessa voglia' : Ha perso Ronaldo ma ha comprato altri giocatori anche se Ronaldo è tra i più forti al mondo, ma il Real è sempre una squadra da rispettare, competitiva e difficile da battere', ha aggiunto il ...

Roma - DI FRANCESCO/ "Schick? Si può fare bene anche entrando a gara in corso" : ROMA, Di FRANCESCO, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, lancia un messaggio alla propria squadra: "manca la cattiveria, voglio una grande risposta".(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:41:00 GMT)

Girone Roma/ Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : l'esperienza europea di Di Francesco : La Roma sta per conoscere le avversarie nel Girone della Champions League 2018-2019: per i giallorossi la grande speranza è quella di ripetere la semifinale giocata lo scorso anno(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Roma – Di Francesco e l’addio di Strootman : “io non trattengo nessuno” : Di Francesco commenta la decisione di Strootman di dire addio alla Roma: le parole del tecnico giallorosso “Con Strootman ci siamo salutati. Lui aveva il desiderio di cambiare e di fare una nuova esperienza. Quando dico che viene prima la Roma intendo dire che io nella Roma voglio giocatori che hanno il desiderio di continuare a vestire questa maglia e che danno tutto quello che hanno“. Il tecnico della Roma, Eusebio Di ...

Rebus Roma - ecco perché Di Francesco punta sul 4-2-3-1 : Alla fine non si vive di solo 4-3-3. Anche perché il dinamismo di un modulo sfocia in altri sistemi di gioco: i calciatori non sono immobili, una banalità, ma è giusto ricordarla. Non si vive di solo ...

Rebus Roma - ecco perché Di Francesco punta sul 4-3-3 : Improvvisamente il 4-3-3 non va più bene per la Roma: 14 mesi di lavoro, e soprattutto gli ultimi 40 giorni anche con i nuovi arrivati, da buttare nel cestino dei rifiuti. Sono bastati i 3 gol presi ...

