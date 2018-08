Roma | crolla porzione di muro del Monte Tarpeo | nel Foro Illesi due vigili urbani

ilfattoquotidiano

: #Roma, crolla il tetto della Chiesa San Giuseppe dei Falegnami al Foro. Nessun ferito ? - RaiNews : #Roma, crolla il tetto della Chiesa San Giuseppe dei Falegnami al Foro. Nessun ferito ? - Corriere : Roma, crolla tetto della chiesa di S. Pietro in Carcere - LucaTentoni1 : Roma, crolla il tetto della chiesa di San Giuseppe dei falegnami ai Fori -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Un altro crollo ai Fori Imperiali: poco prima delle 14 si è staccato un pezzo della parete adiacente al, vicino al gabbiotto di via. La polizia municipale ha transennato l’area, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di piazza Venezia. Il cedimento potrebbe essere dovuto a infiltrazioni di acqua. “Sono contento che non ci siano state vittime -ha affermato il ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli dal Lido di Venezia – per fortuna è andata così, non doveva succedere, e ci siamo attivati con un gruppo di lavoro. Siamo in un Paese fantastico ma siamo stati distratti da altre cose per capire se ci sono situazioni di pericolo e mapparle in maniera importante. Ne abbiamo già parlato all’interno del Governo e sarà una priorità dei prossimi mesi”. La procura didalla mattina di venerdì sta indagando per ...