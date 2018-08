Roma | al via le ' Ponyadi' Marzetti | ' Giovani e sport al centro'

Roma : Lavori Acea in Via 4 Fontane - stop acqua fino alle 11 di domenica : Roma – Acea ATO2 comunica che per effettuare Lavori di manutenzione straordinaria e’ necessario sospendere il flusso idrico su una condotta situata in via Delle Quattro Fontane, dalle ore 00:30 (mezzanotte e mezza) alle ore 11:00 di domenica 2 settembre 2018. Di conseguenza, si verificheranno mancanza di acqua e/o abbassamento di pressione nelle seguenti vie: – Via delle Quattro Fontane (da via del Quirinale a Piazza ...

Mihail Sandu / La tournée italiana al via il prossimo ottobre : le date di Roma e Milano (Battiti Live) : Mihail Sandu è l'artista rivelazione dell'anno e con le sue canzoni è riuscito a conquistare anche il nostro paese. Un successo straordinario e totalmente inaspettato. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:32:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - Roma di Alfonso Cuaron : viaggio nell’infanzia del regista a Città del Messico. Un amarcord vintage non proprio felliniano : Macchina da presa fissa su alcune piastrelle del pavimento. Poi acqua e detersivo ci scorrono sopra. E sulle piastrelle si riflette un balcone, il cielo di Città del Messico, un boeing che vola basso. Un’inquadratura del genere, in bianco e nero, che poi si trasforma in un breve piano sequenza ad esplorare il pianterreno di un appartamento, poteva girarla solo Alfonso Cuaron. Roma, un amarcord vintage non proprio felliniano, film in Concorso a ...

Champions League al via : ecco quanto guadagnano Juventus - Napoli - Roma e Inter : Il nuovo format garantisce 4 italiane nei gironi e incassi record. Una stagione da 40 milioni anche perdendo sempre, ma sognando Madrid,

Moggi : 'Ronaldo alla Juve? Non capisco. Dar via Caldara una caz...'. Su Lotito : 'Era Romanista' : Tangentopoli non ha migliorato la politica e Calciopoli non sembra aver migliorato il pallone. 'Era il 2008. Giraudo disse: 'Ci cacciate via. Ma vedrete i banditi e gli incapaci che arriveranno dopo ...

Roma - El Shaarawy : "Strootman via? Grande perdita - ma..." : Da una parte Kevin Strootman, che stamattina è andato a Trigoria a trovare gli ormai ex compagni e, molto commosso, ha salutato tutte le persone che hanno lavorato con lui in questi anni. Dall'altra ...

Roma - viadotto della Magliana : stop alla sperimentazione del restringimento di carreggiata : Dietrofront del Comune sul restringimento della carreggiata sul viadotto della Magliana. 'In seguito alle difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino, l'...

Inter-Roma - le scintille arrivano via social : tweet pungenti tra le due società per colpa di… Strootman : Il Marsiglia ha annunciato l’ingaggio di Strootman, chiedendo poi alla Roma un commento sul tweet: da lì è partita una vera e propria guerra social con l’Inter Una guerra social vera e propria, che vede come protagonisti la Roma e l’Inter. Il tutto parte con l’annuncio del Marsiglia che, con un tweet alquanto particolare, ufficializza l’ingaggio di Kevin Strootman, chiedendo poi al profilo inglese del club ...

Roma - 13 nomadi del River sfrattati dal centro accoglienza di via Ramazzini : rubavano nel magazzino : Allontanati perché sospettati di aver rubato nel magazzino della Croce Rossa. Protagonista una famiglia rom di 13 persone, 10 i figli, che era stata portata al centro Better Shelter di via Ramazzini ...

Concorso infermieri Romagna : prova scritta e pratica al via dal 10 ottobre : Scaduto in estate il bando per la partecipazione al Concorso pubblico per 5 infermieri nell’Ausl Romagna, è stata ora pubblicata la data del primo scoglio che gli aspiranti professionisti dovranno affrontare. Si terranno infatti a partire dal 10 ottobre 2018 la prova scritta e la prova pratica. Vediamo come si svolgerà l’iter selettivo e come prepararsi al meglio. Consulta la sezione Concorsi pubblici Concorso infermieri Romagna: quando ...

Diretta/ Roma Atalanta (risultato live 0-0) streaming video SKY : formazioni ufficiali - via! : Diretta Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:25:00 GMT)

Roma : Centro Via Dioniso - in carico 130 bambini tra DSA e autismo : Roma – “Sono oltre 600 i bambini con diagnosi di DSA (Disturbi specifici di apprendimento) complessa o autismo che sono in lista d’attesa presso il Presidio di Riabilitazione Via Dionisio, in zona Roma Est e e in particolare a Torre Angela, gestito dalla Nuova Sair in convenzione con la Regione Lazio, Centro di eccellenza per servizi semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari nel quadrante Roma-Est della ...

Sorpresa Roma : Via Strootman : Alla vigilia di Roma-Atalanta un fulmine a ciel sereno coglie un po’ tutti (i tifosi) di Sorpresa. Si è vicinissimi alla cessione di Kevin Strootman al Marsiglia di Garcia. Al momento della stesura di questo articolo manca ancora l’ufficialità ma sembra altamente improbabile che l’affare ormai possa saltare. Le cifre che circolano sono di circa 30 milioni bonus compresi per il cartellino e più o meno di 4 per il ...