Roger Waters attacca Lana Del Rey per la sua partecipazione al Meteor Festival

Musica - Roger Waters chiude trionfalmente il suo tour al Circo Massimo : Come ogni estate, il Circo Massimo di Roma è teatro di eventi imperdibili. Uno di questi è andato in scena questo sabato: stiamo parlando del concerto di chiusura dell’ “Us + Them tour” di Roger Waters, un pezzo di storia del rock internazionale. Decine di migliaia di spettatori hanno assistito a un perfetto mix tra immagini e Musica. Il palco è dominato da un maxischermo che non solo amplifica le immagini dei musicisti presenti sul palco, ma ...

14 Luglio 2018 - Roger Waters Live a Roma : un messaggio di speranza per tutti noi : È questa la chiave dello spettacolo: l'unione attraverso i sentimenti come l'amore, l'empatia e la compassione, vitali per un mondo sempre più inaridito, dove sembra non esserci più spazio per tutto ...

La Resistenza di Roger Waters : Uno spettacolo di rara bellezza quello di Roger Waters al Circo Massimo, evento nell’ambito del "Rock in Roma" che nella sera del 14 luglio 2018 ha accolto oltre 45000 spettatori. Il bassista e geniale visionario dei Pink Floyd ha concluso il suo tour estivo "Us + Them” nella capitale, fondendo musica, arte e politica in due ore e mezza di concerto. Tanti i successi in scaletta tratti dagli iconici album “The Dark Side Of The Moon”, “Wish You ...

incidente a Roccasecca: tre morti, tra cui una bambina. Le ultime notizie: Schianto sull'A1, coinvolti tre mezzi. Traffico bloccato e code in autostrada

Schianto sull'A1 : morti padre - madre e figlia di 5 mesi. Tornavano dal concerto dei Roger Waters : Rornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto l'altra sera a Roma la famiglia morta domenica pomeriggio nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo,...

Al Circo Massimo Roger Waters incanta i fan e lancia messaggio : 'Restiamo umani' : ... e in uno scorrere di scritte sullo schermo mostra May, Erdogan, Trump, Berlusconi, Salvini : l'attualità e il recentissimo passato del nostro mondo. E poi ancora, Money, Us And Them, in cui mette di ...

Roger Waters imperatore del rock al Circo Massimo Recensione : La band inglese, la prima ad aver dato vita a mastodontiche rappresentazioni multimediali della propria musica in spettacoli d'avanguardia nei quali la componente visiva è complementare a quella ...

Roger Waters a Roma: Concerto al Circo Massimo oggi, sabato 14 luglio dopo il grande successo al Lucca Summer Festival. Scaletta, orari, sicurezza e parcheggi.

Roger Waters - l'urlo ribelle scuote il Circo Massimo : 45 mila fan : Il cosmo, il battito del cuore, il rumore dell'elicottero, una risata e l'urlo. Lentamente da fuori a dentro, in un viaggio dall'astronomia alla follia. Così è partito ieri il concerto di Roger Waters ...

Lo show totale di Roger Waters al Circo Massimo musica - immagini e politica : ... parla a lungo, presenta la band, ricorda che quella di Roma è l'ultima tappa del tour, ringrazia i tecnici, la crew, il pubblico, "riceviamo il vostro affetto", e poi parla ancora di politica: "Ieri ...

Roger Waters infiamma il Circo Massimo : Tutto lo show è stato una lunga cronaca del dramma umanitario e della disperazione. Seguita sempre però dall'appello al recupero del senso di umanità. "Non per noi - spiega Waters - ma per i nostri ...

Lo show totale di Roger Waters al Circo Massimo : musica - immagini e politica - Musica - Spettacoli : Con uno splendido spettacolo al Circo Massimo, davanti a decine di migliaia di spettatori che hanno invaso l'area archeologica al centro di Roma, Roger Waters ha concluso, in maniera trionfale, il ...

Roger Waters - lo spettacolo ha inizio : Al Circo Massimo è iniziato il concerto più atteso dell'anno. Roger Waters porta a Roma la tappa romana del tour Us+them. Ad aprire lo spettacolo unico al mondo una donna proiettata sul mastodontico schermo che guarda il mare.