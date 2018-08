Rimini | facevano prostituire 16enne per comprare droga | fino a 1500 euro per un rapporto

Blastingnews

(Di venerdì 31 agosto 2018) Arrestati due uomini di Bellariaal termine di un'indagine riguardante una ragazzina che si prostituiva a soli 16 anni. I due 'papponi' sono finiti in manette grazie all'operato del Pubblico Ministero di, che è riuscito a dimostrare come la minorenne lavorasse per i due di trentaquattro e quarantasei anni che la costringevano a compiere atti sessuali a pagamento. Con gli incassi, gli uomini compravano cocaina. Accusati di sfruttamento di prostituzione minorile VIDEO, i due sono stati incastrati grazie ad un'indagine incrociata condotta dai Carabinieri di Bellaria, che ha portato all'arresto di tre persone di origine albanese accusati di spaccio di. Costringevano una ragazzina a prostituirsi: due uomini arrestati Il legame con i due casi era proprio lo smercio di sostanze stupefacenti. Con i soldi ricavati dalle opere sessuali a pagamento della, i ...