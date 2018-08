Riforma pensioni | per l' opposizione il ricalcolo è uno scempio

Riforma pensioni 2018/ Damiano : “Assegni d'oro? Servono risposte anche su Quota 100 e Ape” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie e PENSIONI d'oro: M5s "tagli sopra i 4mila euro", Di Maio ha così convinto Salvini? Tutte le novità sui temi previdenziali e sulla legge Fornero(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:17:00 GMT)

Riforma pensioni - Lega e M5S hanno idee molto diverse : a rischio la pensione di cittadinanza da 780 euro al mese : Il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla, torna a criticare la proposta di Riforma delle pensioni avanzata dal Movimento 5 Stelle e si scaglia contro la pensione di cittadinanza da 780 euro mensili: "Costerebbe 16,3 miliardi l’anno. Si tratterebbe di un regalo a gente che non ha mai versato una lira di contributi. Con un effetto devastante: Nessuno più verserebbe un euro all’Inps".Continua a leggere

Riforma pensioni - l’ex ministro Fornero d’accordo con Brambilla : “Non è innovativa. Già praticata dal Governo Monti” : L’ex ministro Elsa Fornero a InOnda (La7) sostiene che la proposta di Alberto Brambila è possibile e che già ai tempi del suo ministero si era parlato di un contributo di solidarietà per sanare una situazione non equa in materia pensionistica L'articolo Riforma pensioni, l’ex ministro Fornero d’accordo con Brambilla: “Non è innovativa. Già praticata dal Governo Monti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Di Maio conferma la Riforma pensioni - l’Europa si appella a Tria : C’era da aspettarselo, i due falchi del Governo Lega-5stelle – Salvini e Di Maio – da mesi sventolano la bandiera delle Pensioni e del Reddito di cittadinanza, e su questo hanno in parte costruito il loro consenso popolare. Fatto sta che il 27 settembre si avvicina, e la data è significativa, perché entro quel giorno dovranno presentare la nota di aggiornamento al Def (documento di economia e finanza): in quella sede dovranno ...

Fornero : 'Chi Riforma le pensioni non viene rieletto - ma di slogan Paese può morire' : Nella puntata di questo giovedì 30 agosto della trasmissioneIn onda su La7, è intervenuta la professoressa Elsa Fornero, ex Ministro del Lavoro ai tempi del Governo Monti [VIDEO], la quale si è espressa approfonditamente su alcuni aspetti attuali riguardanti l'economia e la previdenza sociale. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Elsa Fornero: 'Ricalcolo pensioni retroattivo è improponibile, sì a contributo di solidarieta'' Elsa ...

Russia - Putin smussa la Riforma delle pensioni. Maxi corteo il 9 settembre : “Non vivremo abbastanza per andarci” : La riforma delle pensioni voluta da Vladimir Putin ha fatto scivolare la sua popolarità e trascinato in piazza decine di migliaia di persone. Una reazione insolita da parte dei cittadini russi nei confronti del leader del Cremlino che, vista la tensione, è apparso in diretta tv per annunciare in diretta qualche modifica al provvedimento. Una decisione presa anche in vista delle elezioni del 9 settembre, in cui nel Paese si vota per eleggere 26 ...

Riforma pensioni : dai tagli alla Q100 - ma serve un cambiamento in LdB2019 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 30 agosto 2018 vedono crescere la tensione internamente alla maggioranza in merito alla vicenda dei tagli agli assegni elevati [VIDEO]. La Lega sarebbe infatti contraria allo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle, ma dagli alleati si ricorda quanto previsto all'interno del contratto di Governo giallo - verde. Nel frattempo si avvia uno scontro anche con i tecnici europei, che nella giornata di ieri ...

Riforma pensioni : nuova proposta della Lega per evitare i tagli : È ancora aperta la battaglie del Movimento 5 Stelle per i tagli alle cosiddette pensioni d'oro, [VIDEO] ovvero quei trattamenti che superano gli quattro mila euro netti al mese. Come affermato dallo stesso vicepremier pentastellato, infatti, i tagli degli assegni d'oro devono essere effettuati per rialzare le pensioni minime a 780 euro mensili. Cosa che desta una netta contrarieta' della Lega visto che, stando al dossier redatto dal consigliere ...

