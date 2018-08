Ricostruzione Ponte Genova | OICE | ' coinvolgere le eccellenze dell' ingegneria'

Ponte Morandi - Autostrade : “Presentate opzioni per demolizione e Ricostruzione”. Toti : “Abbattuto in 30 giorni” : Vertice tra Autostrade, Regione Liguria e Comune di Genova sull’abbattimento e la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto. Il piano per la demolizione, ha annunciato il governatore Giovanni Toti, potrà essere esecutivo in un mese. “Oggi abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte ...

Ponte Morandi - oggi il piano di Ricostruzione di Autostrade : Ponte Morandi, oggi il piano di ricostruzione di Autostrade La società sarebbe disponibile a incontrare Renzo piano. Ma Di Maio ribadisce l’intenzione di affidare il rifacimento a Fincantieri. Intanto il sindaco Marco Bucci ha modificato la zona rossa, per permettere alle imprese di riprendere il lavoro Parole ...

Ponte Morandi : Intesa Sp cancella mutui in zona rossa - 50 mln per Ricostruzione : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo ha deciso di procedere con la remissione unilaterale dei mutui prima casa a favore di tutti coloro che devono pagare un finanziamento per un immobile sito nella 'zona rossa' del Ponte Morandi di Genova, che verrà dichiarato inagibile e non più abitabile

CONCESSIONI AUTOSTRADE - DI MAIO "PAGHINO GOVERNI PASSATI"/ Ponte Genova - Toti "pool imprese per Ricostruzione" : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi".

Autostrade finanzierà la Ricostruzione del Ponte Morandi. Ma non lo ricostruirà : 'È normale che Autostrade debba mettere i soldi ma è altrettanto normale che non possa essere Autostrade a ricostruire, deve esserci il sigillo, il collaudo e il progetto dello Stato'. Nel giorno in ...

Crollo Ponte Genova - il legale : “Difficile togliere la Ricostruzione ad Autostrade” : “Mi pare difficile che finché una concessione è in piedi, qualcuno possa riprendersene un pezzo e realizzare” una nuova struttura: l’alternativa sarebbe “una realizzazione ‘in danno’ ma ci vorrebbe prima l’inadempimento del concessionario”. Lo sottolinea all’Adnkronos Marco Padovan, titolare dell’omonimo studio legale milanese che da anni assiste, anche all’estero, imprese e ...

Ponte Morandi - Renzo Piano dona “idea” per la Ricostruzione : “Fare presto - non in fretta” : Non solo ricostruire il Ponte Morandi facendo “presto, ma non in fretta”. Bisogna anche “ripensare tutta quell’area, che è di enorme interesse urbanistico“. L’archistar Renzo Piano, a due settimane dal crollo del viadotto Polcevera, consegna una sua “idea” per la ricostruzione al presidente della Liguria, Giovanni Toti, e al sindaco Marco Bucci. L’architetto, genovese, dice che ha ...

Genova - è scontro sulla Ricostruzione del ponte crollato : il M5S vuole Fincantieri : "I lavori a Fincantieri e Cassa Depositi e Prestiti. Non sarà ricostruito da chi lo ha fatto crollare" dicono Di Maio e...

AUTOSTRADE/ Le trappole nella Ricostruzione del Ponte Morandi e nella Gronda : Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova i decisori pubblici sono chiamati a prendere con urgenza scelte sulla ricostruzione del viadotto e sulla Gronda. UGO ARRIGO

Ponte - è scontro sulla Ricostruzione. Toti : «Autostrade nostro interlocutore» : Il sistema delle concessioni autostradali verrà integralmente rivisto: valutando di volta in volta se sia meglio optare per forme di nazionalizzazione o per la rinegoziazione dei contratti in...

Ponte - è scontro sulla Ricostruzione Toti : Autostrade nostro interlocutore : A tracciare le linee d'azione è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli nel suo intervento davanti alle Camere, rafforzato dalla voce politica del vicepremier Luigi Di Maio. Ma ...

Sul ponte di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Sulla nazionalizzazione tensione con FI e Lega : Ribaltare il sistema, puntando Sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

