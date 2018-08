Repubblica Democratica del Congo | 77 i morti per epidemia di ebola

Ebola - 67 morti nella Repubblica Democratica del Congo : in totale 105 casi : Il nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo orientale ha ucciso finora 67 persone. Lo hanno confermato le autorità, che stanno sperimentando una nuova batteria di farmaci per combattere il virus. Dal momento della ripresa dell’epidemia di Ebola, all’inizio di agosto nella provincia del Nord Kivu, sono stati segnalati 105 casi di contagio di cui 77 sono stati confermati da test di laboratorio. Tra i malati, 11 ...

Ebola - vaccini : Unicef in campo in Repubblica Democratica del Congo : A seguito del lancio della campagna di vaccinazioni del governo della Repubblica democratica del Congo contro il virus Ebola, l’Unicef ha mobilitato operatori specialisti per informare e coinvolgere le comunità colpite dalla malattia sulla campagna in corso. Insieme ai suoi partner l’Unicef ha fornito a 60 leader di comunità messaggi sulla prevenzione, nell’area sanitaria di Magina, nella zona sanitaria di Mabalako; formato 100 ...

Ebola : 10 morti per epidemia nella Repubblica Democratica del Congo : L’epidemia di Ebola ha ucciso 10 persone nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. È quanto emerge dal nuovo rapporto pubblicato dal ministero della Salute. Inoltre, le autorità sanitarie Congolesi hanno iniziato a indagare sulle cause dei decessi di altre 27 persone per stabilire se siano state infettate dal virus Ebola. Le autorità hanno poi segnalato altri 54 casi “sospetti” che sono oggetto di ...

Nella Repubblica Democratica del Congo c’è di nuovo ebola : Una nuova epidemia causata dal ceppo più letale del virus ha colpito la regione del Nord Kivu: e la guerra in corso da quelle parti complicherà molto le cose The post Nella Repubblica Democratica del Congo c’è di nuovo ebola appeared first on Il Post.

L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato conclusa l’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, iniziata lo scorso aprile. L’impiego di un nuovo vaccino e la rapida risposta delle autorità sanitarie hanno permesso di contenere la diffusione del virus, The post L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo appeared first on Il Post.