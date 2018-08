Recensione di F1 2018 per Xbox One X

Blastingnews

(Di venerdì 31 agosto 2018) Arriva come ogni anno il nuovo capitolo di gioco di corse di Formula 1 stagione. Sensazioni di guida fantastiche! Portare al limite (non a passeggio) questi bestioni non è per niente semplice. Prima di cimentarsi nella modalità campionato a difficoltà 110 (definitiva) bisognerà trovare un buon setup pista per pista. Il volante con pedaliera non è consigliato, ma obbligatorio! Con il DS4 si perderà il 99% delle sensazioni che questo gioco può regalare. Consigliato a tutti gli appassionati di auto. Se poi si è fan sfegatati di F1 il titolo è davvero un must. Questo sport nella realtà è in crisi da anni, ma la sua controparte videoludica, al contrario non ha nessun problema, anzi! Questa serie negli anni si è conquistata un numero sempre crescente di fan. Naturalmente il merito va agli sviluppatori, le aspettative per questo nuovo F1erano piuttosto alte ed alla fine hanno saputo ...