Real | la sette ha già un nuovo padrone | sarà la maglia di Mariano Diaz

Anticipazioni Temptation Island Vip : il Reality confermato a Settembre : Temptation Island Vip: il reality debutterà a Settembre su Canale 5 Circa una settimana fa è circolata on line la voce di corridoio per cui il debutto della primissima edizione di Temptation Island Vip sarebbe stato posticipato a Ottobre. Tuttavia, a distanza di qualche giorno da questa clamorosa indiscrezione, ecco arrivare la pronta smentita del popolare giornalista Gabriele Parpiglia. Difatti quest’ultimo, parlando con un fan su ...

Il Castello delle Cerimonie - 15 nuove puntate dal 7 settembre su Real Time : Donna Imma e Matteo Giordano sempre più Sandra e Raimondo nella seconda stagione de Il Castello delle Cerimonie, lo spin-off de Il Boss delle Cerimonie seguito alla scomparsa del sempre amato Don Antonio Polese, che riparte su Real Time (DTT, 31) venerdì 7 settembre 2018 alle 22.40.prosegui la letturaIl Castello delle Cerimonie, 15 nuove puntate dal 7 settembre su Real Time pubblicato su TVBlog.it 22 agosto 2018 19:45.

Elea : il primo episodio del surReale gioco sci-fi adventure è in arrivo a settembre su Xbox One e PC : Come segnalato da Gematsu, l'editore Soedesco e lo sviluppatore Kyodai hanno annunciato che il prossimo 6 settembre il primo episodio del gioco di fantascienza Elea sarà lanciato su Xbox One e PC tramite Steam.Elea è stato pubblicato per la prima volta su Steam Early Access a fine aprile. La versione Xbox One è ora disponibile per il pre-ordine.Ecco una panoramica del gioco, tramite la pagina Steam:Read more…

Villar Perosa - dopo sette minuti Cristiano Ronaldo Realizza la sua prima rete bianconera : Cinquemila tifosi in festa si sono recati a Villar Perosa per la tradizionale amichevole fra Juventus e la squadra primavera . Inutile dire che tutti gli occhi e i cori erano diretti a Cristiano Ronaldo, al suo esordio con la maglia bianoconera....

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per Realizzazione delle “casette” - consegnate ai sindaci 3.444 Sae : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai sindaci sono 3.444, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 112 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.664 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle Marche, 824 nella Regione Lazio, 752 in Umbria e 238 in Abruzzo. Ulteriori 217 ...

Bake Off 2018 dal 7 settembre su Real Time. Arrivano il daytime e una nuova location : Benedetta Parodi e i giudici di Bake Off Benedetta Parodi non ha perso tempo. Terminata in anticipo la sua esperienza in Rai, la cuoca giornalista si è rituffata sotto al tendone di Bake Off Italia. La sesta edizione, già registrata, partirà venerdì 7 settembre in prima serata su Real Time. I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara incoroneranno il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Bagatti ...

I Sony World Awards tornano a Monza : la grande fotografia in Villa Reale a settembre : Per il secondo anno consecutivo Monza ospiterà la mostra dei Sony World Photography Awards: dal 14 settembre la grande fotografia alla Villa reale. Il Sony World Photography Awards torna alla Villa ...

Sette look di Meghan Markle - per sette occasioni «Reali» : Che cosa indosserebbe Meghan Markle? Probabilmente sì, vi è capitato di chiedervelo. Magari mentre stavate perplesse a guardare l’armadio pensando a cosa diamine mettere per quella cena di lavoro in cui avreste voluto essere professionali e femminili al contempo. O, magari, scegliendo in fretta gli abiti per accompagnare vostro figlio alla partita, dove però avreste potuto incontrare quel papà single che un po’, ammettetelo, vi piace. LEGGI ...

Rossella Brescia su Real Time con un talk da settembre 2018? (Anteprima Blogo) : Rossella Brescia torna in tv. Secondo quanto risulta a Blogo, la showgirl nella prossima stagione dovrebbe essere alla guida di un talk in onda a partire da settembre su Real Time, visibile sul canale 31 del digitale terrestre. L'ex ballerina e maestra di Amici ha già lavorato con il gruppo Discovery, prendendo parte al programma Piccoli Giganti.Per il momento non si conoscono i dettagli del progetto che riporterà sul piccolo schermo la ...