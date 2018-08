Ramos-Salah | è ancora gelo | la provocazione diventa virale

Champions - alta tensione a Montecarlo : Salah non saluta Sergio Ramos che lo provoca : L'egiziano ha evitato il madridista che non l'ha presa bene e si è vendicato durante la cerimonia organizzata dalla Uefa

Champions League - Sergio Ramos provoca Salah : tensione a Montecarlo : Il grande gelo tra Sergio Ramos e Mohamed Salah nel primo 'confronto' post finale di Kiev. A margine della cerimonia per i sorteggi di Champions League che si è svolta a Montecarlo, infatti, è andato ...

Klopp attacca Ramos : "Brutale e spietato su Salah" : Non è normale il suo modo di giocare, è come se il mondo accettasse che si usino le armi per vincere'. Klopp ritiene che Ramos debba essere sanzionato, ma non pensa di essere ossessionato dal ricordo ...

