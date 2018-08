«Quel piano di escavazione deve essere bocciato dalla Conferenza dei servizi»

“Ha aperto la finestra ed è andato giù”. Bimbo di 1 anno cade dal quarto piano Ma è Quello che capita subito dopo che lascia senza parola tutti : Siamo a Livorno, dove un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere uscito dal box si è arrampicato sul davanzale di una finestra di casa ed è caduto dal quattro piano: secondo quanto riferito dal 118 non avrebbe riportato, apparentemente, gravi ferite. Proprio così, una storia destinata a diventare leggenda se confermata. Il piccolo, sempre secondo i soccorritori, sarebbe finito sul cofano di un’auto posteggiata sotto il palazzo che, ...

Sanità : in Consiglio il Piano veneto 2019-2023 - assessore 'può essere Quello storico' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ci si occuperà quindi, in particolare tra i moltissimi aspetti considerati – aggiunge Coletto – dell’assistenza agli anziani, delle malattie cronico degenerative in costante aumento con il crescere dell’aspettativa di vita, delle necessità della donna e del bambino, dell

Sanità : in Consiglio il Piano veneto 2019-2023 - assessore 'può essere Quello storico' : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - “Questo potrebbe essere un Piano storico, il primo che si occupa di Sanità in un quadro di Autonomia della Regione veneto. Per questo, tra le sue caratteristiche, c’è la flessibilità, per inserire agevolmente e velocemente le novità autonomiste che auspichiamo, e che i

Sanità : in Consiglio il Piano veneto 2019-2023 - assessore ‘può essere Quello storico’ : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Questo potrebbe essere un Piano storico, il primo che si occupa di Sanità in un quadro di Autonomia della Regione veneto. Per questo, tra le sue caratteristiche, c’è la flessibilità, per inserire agevolmente e velocemente le novità autonomiste che auspichiamo, e che in questa materia potrebbero essere consistenti”. Lo dice l’assessore alla Sanità Luca Coletto, nel giorno in cui ...

Sanità : in Consiglio il Piano veneto 2019-2023 - assessore ‘può essere Quello storico’ : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Questo potrebbe essere un Piano storico, il primo che si occupa di Sanità in un quadro di Autonomia della Regione veneto. Per questo, tra le sue caratteristiche, c’è la flessibilità, per inserire agevolmente e velocemente le novità autonomiste che auspichiamo, e che in questa materia potrebbero essere consistenti”. Lo dice l’assessore alla Sanità Luca Coletto, nel giorno in cui ...

Luigi Di Maio - il piano per tagliare le pensioni : sforbiciata a Quelle da 4mila euro : Nel piano di Luigi Di Maio sulle pensioni si punta a tagliare quelle da 4mila euro netti mensili in su. La soglia dei 5mila, indicata originariamente, insomma, sarebbe troppo alta per garantire ...