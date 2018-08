Pulizia scuole | Gallo M5s | “Fine appalti | assumeremo 12mila bidelli” Ma la Cgil | “Dal

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) Bastaa società esterne per i servizi die manutenzione delle. Dopo il bando Consip truccato dai Consorzi, il durissimo parere dell’Anac e le continue proroghe del governo, il deputato cinquestelle Luigiannuncia che sarà lo Stato “ad assumere più dibidelli“. “Il M5s insieme alla Lega ha depositato la risoluzione che permetterà tutto questo in pochi mesi”, ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera. Ma, per tradurre in realtà un “cambiamento cercato da 17 anni”, come lo definisce lo stesso, bisogna trovare la quadra nella legge di Bilancio. Ed è lo stesso dicastero dell’Istruzione a non dare garanzie. Mercoledì i sindacati hanno incontrato il ministro Marco Bussetti: “Il capo di Gabinetto Giuseppe Chiné non ci ha dato alcuna rassicurazione, ricordandoci che potrebbero non esserci le ...