Protezione dell’ambiente - l’Italia investe lo 0 - 7% del bilancio. Ma ne spende la metà : Appena 4,7 miliardi di euro, un bottino davvero misero. Nel 2017 l’Italia ha impegnato per la Protezione dell’ambiente e gestione delle risorse naturali solo lo 0,7% della spesa primaria complessiva del bilancio. Il dato emerge dall’Ecorendiconto dello Stato, documento preparato dalla Ragioneria generale per fare il punto sugli investimenti pubblici a tutela dell’ambiente. La beffa è che l’esborso reale è stato solo ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile : Venerdì 31 Agosto criticità gialla e arancione - allarme per il Nord/Ovest - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali del paese determinando, a partire dalla serata di oggi, un sensibile peggioramento del tempo, prima su Piemonte e Lombardia e, dalla giornata di domani, in graduale estensione al resto del Nord, in particolare su Veneto ed Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Incendi Sardegna : allerta arancione della Protezione Civile in Gallura : Un avviso di allerta per Incendi è stato diffuso oggi dalla Protezione Civile della Sardegna per la giornata di domani 31 agosto. Pericolo alloco attenzione rinforzata in Gallura, in codice arancione, gialla nel Sassarese, Campidano da Oristano a Cagliari e Sulcis. Le particolari condizione meteo, con caldo e vento, “sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da ...

Protezione Civile Livorno - inchiesta sul metodo dell’ex capo : “Bandi su misura e esclusione dei concorrenti degli amici” : “Dobbiamo incontrarci così brindiamo all’alluvione”. Era l’imprenditore Emanuele Fiaschi a ridacchiare con un collega viareggino: sapeva che gli appalti erano cosa sua, era sicuro di aggiudicarseli, di avere un lasciapassare. Secondo la Procura quel lasciapassare era Riccardo Stefanini, la persona giusta. Per ruolo, innanzitutto: era il coordinatore della Protezione Civile e quindi era colui che doveva decidere gli affidamenti dei servizi ...

Appalti gonfiati - arrestato ex capo della Protezione civile di Livorno - : L'accusa è di aver pilotato le gare per favorire amici. Tra gli indagati, raggiunti da misure cautelari, anche un imprenditore e il rappresentante commerciale di una società romana

CORCIANO : La Protezione Civile a supporto della "Notte Azzurra" di Passignano. : All'appuntamento, infatti, in cui si sono avvicendati gruppi live, spettacoli teatrali e di cabaret, è intervenuto alche il gruppo di Protezione Civile di CORCIANO, che raccogliendo l'invito della C.

Allerta meteo della Protezione Civile : fine settimana di maltempo su molte Regioni d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già presente nel nord del paese che – oggi e domani – interesserà ancora la penisola, con temporali intensi e venti forti anche sulle Regioni del centro e su parte del meridione Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso della Protezione civile per il maltempo delle prossime ore : “vite umane a rischio - massima attenzione” : Allerta Meteo – Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del nord Italia con temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori centro-orientali, per poi estendersi anche alle regioni centrali del versante adriatico. Al sud insiste ancora un’area depressionaria che sta provocando forte maltempo proprio in queste ore. Sulla base delle ...

Allerta temporali nel Piceno. Bollettino della Protezione Civile per la giornata di sabato : La Protezione Civile regionale ha diramato, nel primo pomeriggio di oggi, un'Allerta meteo di livello giallo per l'intera giornata di domani, sabato 25 agosto. Il Bollettino parla di rischio temporali ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione civile : allarme arancione in Calabria e Sicilia - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione sul Tirreno meridionale determinerà dalle prossime ore condizioni di spiccata instabilità sulle estreme regioni meridionali italiane, mentre al nord correnti di aria più fredda proveniente dal nord-atlantico determineranno nel pomeriggio di oggi e domani condizioni di maltempo con rovesci o temporali, anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Terremoto in Molise - l’allerta della Protezione civile : “Possibili scosse ancora più forti” : Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in visita a Montecilfone, Campobasso, ha precisato dopo il Terremoto della scorsa settimana: "Gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza". Il governatore Toma pronto a chiedere lo stato di emergenza.Continua a leggere

