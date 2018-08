Pronostico Parma vs Juventus | Serie A 1-9-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Parma-Juventus 1 Settembre: 3ª Giornata di Serie A - bottadiculoit : Pronostico Parma-Juventus 1 Settembre: 3ª Giornata di Serie A - ParmaLiveTweet : Mai dare per morto il Parma: è nelle difficoltà che si esalta D'Aversa. E se fosse la volta di Rigoni?: Parma-Juven… -

(Di venerdì 31 agosto 2018)-2019, 3^ giornata,, probabili formazioni edi, sabato 1 settembre. Consigli per la tua scommessa vincente., sabato 1 settembre. Al ”Tardini” diva in scena il big match tra due squadre con ambizioni diverse., probabili formazioni edel match. Come arrivano? Ilè reduce dalla sconfitta nel derby emiliano con la SPAL: i gialloblu sono stati sorpresi dal gol meraviglioso di Mirco Antenucci. Per la formazione di D’Aversa si tratta della prima sconfitta, dopo il pareggio per 2-2 a Udine all’esordio. Gazzola potrebbe rientrare; Rigoni gioca come esterno alto. Dopo il 3-2 in casa del Chievo Verona, laha vinto all’esordio all’Allianz Stadium battendo 2-0 la Lazio con un gol per tempo. Ancora a secco Cristiano Ronaldo. Emre Can ...