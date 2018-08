Blastingnews

: Prima registrazione di U&D: torna Gemma Galgani, Giorgio possibile assente - RobertaAmorino : Prima registrazione di U&D: torna Gemma Galgani, Giorgio possibile assente - cconfundus : Martina e Lara ospiti della prima registrazione di #uominiedonne - gaytalia : Uomini e donne prima registrazione trono classico e le foto dello studio -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Sul profilo ufficiale di Uomini e Donne sono apparse le prime foto delladel Trono Over dopo la pausa estiva. Sembra che quest'anno, stando a quanto dichiarato dal settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip,Manetti non siederà nel parterre maschile. Il Gabbiano ha deciso di lasciare il programma che l'ha portato al successo? Pare proprio di sì. Inoltre, si legge sul settimanale Vero, che sia Tina Cipollari che, da sempre in combutta tra loro, si siano trovate d'accordo su un punto: il mancato rientro nel programma diManetti. Quest'ultimo ha vissuto una storia con lache ha fatto molto discutere, ma ora sembra che quel capitolo sia definitivamente chiuso. Riuscirà un altro pretendente a far battere il cuore alla dama torinese?...