«Previdenza | con i piani M5S salterebbe tutto il sistema»

Pensioni - Corte dei Conti : aumento Previdenza dell'1 - 5% rende bilancio dello Stato fragile : In attesa di conoscere il destino del nuovo sistema previdenziale contributivo quota 100 [VIDEO] e quota 41, anche la Corte dei Conti cerca di richiamare l'attenzione del Governo Conte rivelando che il bilancio dello Stato è fragile a causa soprattutto della spesa per le Pensioni, ma anche per i mancati introiti della rottamazione e un futuro incerto. La relazione della Corte dei Conti punta il dito sulle Pensioni Secondo quanto spiega nella sua ...