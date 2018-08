Precari | a essere instabile non è solo il lavoro Abbiamo scelto una politica per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) di Massimo De Minicis “It is from the champions of impossible rather than the slaves of the possible that evolution draws it’s creative force” Barbara Wootton In Italia negli ultimi 30 anni per ilato è stata scelta una “per l’inferno”. Unacaratterizzata da un aumento frenetico della liberalizzazione delle istituzioni del mercato delche ha massificato l’impiego di contratti diradicalmente contingenti. Questa dinamica, energicamente accelerata dagli ultimi due governi di centro-sinistra (2014-2018), ha determinato una crescente insicurezza nontra gli esclusi ma anche tra gli inclusi del mercato del. Si è generata, così, una evidente incertezza nel comprendere i confini tra ildipendente e altre prestazioni di carattere autonomo o gratuito. La fessurizzazione e contingenza delle attività lavorative ha così determinato una ...