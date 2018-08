Posti letto sottratti allo Spoke | M5S | si ponga rimedio alle drammatiche

Gran Bretagna - automobilisti bloccati per incidente : Ikea offre Posti letto/ 200 persone hanno trovato riparo : Gran Bretagna, automobilisti bloccati per incidente: Ikea offre posti letto. Più di 200 persone hanno trovato riparo presso lo store della nota azienda svedese(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:52:00 GMT)

200 automobilisti bloccati in autostrada per un grave incidente - Ikea gli offre Posti letto : Dopo essere rimasti in coda per ore in autostrada, a causa di un incidente tra due camion, centinaia di persone rischiavano di dover passare in auto anche la notte. Così, Ikea ha deciso di aprire loro le porte del suo negozio, mettendo a disposizione posti letto per oltre 200 persone. La notizia è subito rimbalzata sui social, dove in molti hanno raccontato l’insolita esperienza di dormire in un negozio Ikea condividendo foto e video ...

Cascia - riapre la Riabilitazione : 40 Posti letto. Barberini : 'Prima struttura non provvisoria in cratere sisma' : Il Comune mette 70 mila euro, la Regione 32mila

Ars. Potenziamento dei Posti letto di oncologia - Cannata - FI - : Previste molte novità positive - frutto del buon lavoro messo in campo per ... : Palermo, 1/08/2018: "Approvato ieri in commissione Sanità il riordino della rete ospedaliera con la nuova Uos di oncologia per il P.O. Avola-Noto e 4 posti letto in più per il P.O.di Augusta ". Lo ...

Air Force Renzi - Di Maio e Toninelli salgono sull’aereo : “Ci sono 300 Posti e Renzi voleva anche camera da letto e vasca” : Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sono saliti a bordo dell’Airbus di Stato all’arrivo nell’hangar di Fiumicino, prima di incontrare i giornalisti davanti all’aereo. I due hanno ricordato i costi e il risparmio per lo Stato, pari a circa 108 milioni. “Ci sono 300 posti a sedere e non è mai stato utilizzato – ha detto Di Maio mostrando l’interno dell’aereo in una diretta su Facebook – E Renzi ...

Pd soddisfatto da incontro tra sindaci e Saccardi : «Mantenuta chirurgia e Posti letto» : In tale circostanza, gli amministratori hanno ribadito ancora una volta l'importanza del presidio ospedaliero per l'intera zona e la necessità di dare seguito ad un'azione politica volta alla tutela ...

Battaglia su 130 mila nuovi Posti letto per il “turismo low cost” della Liguria : Polemiche degli albergatori, raffica di multe a chi affitta in nero. Ma anche i pullman supereconomici sono un’opportunità

Asp di Enna - via libera della Regione per 107 nuovi Posti letto : Adesso dovr essere trasmesso alla VI Commissione dell Ars e dopo sar valutato dal tavolo nazionale cui partecipano i ministeri della Salute e dell Economia.

Prestipino(PD) : Roma - scongiurare taglio Posti letto a Santa Lucia : Roma – “Mi auguro che la Regione Lazio accolga il grido di allarme lanciato dalla Fondazione Santa Lucia e che riesca a scongiurare il dimezzamento dei posti letto di neuroriabilitazione”. Lo dichiara in una nota Patrizia Prestipino, deputata del Partito democratico. “Non basta infatti la proroga concessa dall’assessore regionale che permetterebbe alla Fondazione Santa Lucia di attuare il decreto di riorganizzazione ...

Turismo - via libera all'aumento di camere e Posti letto nei B&B : La Legge Annuale di Semplificazione 2018 approvata dal Consiglio della Regione Campania