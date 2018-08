Ponte Morandi | cda Autostrade risponde al ministero | “Rispettati nostri obblighi”

Ponte Morandi : Autostrade - "Rispettati gli obblighi di concessione" : Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia "ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del ministero delle Infrastrutture datata 16 agosto 2018 predisposti dalle strutture tecniche delle società e ha confermato il proprio convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della società". E' quanto si legge in una nota del Consiglio di amministrazione ...

Ponte Morandi - Gomez : “Mi sarei aspettato - visto che è uomo d’onore - che il ministro Delrio se ne assumesse la responsabilità” : A InOnda (La7) Le accuse di Peter Gomez alla politica italiana ed in particolare al Ministero guidato da Graziano Delrio, ministro alle infrastrutture del Governo Gentiloni L'articolo Ponte Morandi, Gomez: “Mi sarei aspettato, visto che è uomo d’onore, che il ministro Delrio se ne assumesse la responsabilità” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crollo Genova - Autostrade non avrebbe consegnato tutti i documenti sul Ponte Morandi : Fra i documenti che Autostrade mandò alla Commissione tecnica del Provveditorato della Liguria che doveva esprimersi sul progetto di rinforzo dei tiranti del viadotto Polcevera ne mancava uno. Autostrade non avrebbe consegnato la relazione del 1981 con cui l’ingegnere Riccardo Morandi segnalava alcune forti criticità nel ponte, in particolare riguardo alla corrosione del cemento.Continua a leggere

Genova - il ministero : "Autostrade non consegnò tutti i documenti sul Ponte Morandi" : Il gruppo Autostrade non consegnò al Provveditorato della Liguria la documentazione completa sulle criticità relative al ponte Morandi di Genova , crollato il 14 agosto. A riferirlo sono il ministero ...

La chiesa di san Giuseppe come il Ponte Morandi : "Cedimento di un tirante è unica ipotesi possibile" : La chiesa di San Giuseppe dei Falegnami come il ponte Morandi. Sentito dal Messaggero il soprintendente speciale di Roma Francesco Prosperetti dice la sua sull'improvviso crollo del tetto della struttura:"C'è una tragica somiglianza con Genova. Un tirante che ha ceduto, è l'unica ipotesi possibile, perché la portanza della capriata è affidata a una catena"Un disastro che, sempre secondo la soprintendenza, costa circa ...

Genova - presentato piano demolizione Ponte Morandi : presentato il piano di demolizione preliminare del ponte Morandi da parte di Autostrade per l'Italia. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza e governatore della Liguria Giovanni Toti. "Si ...

Ponte Morandi - presentate le opzioni per demolire il viadotto e ricostruirlo : L’amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, ha incontrato il commissario per l’emergenza Giovanni Toti per illustrare il piano preliminare per la demolizione dei monconi ’amministratore delegato di Atlantia e Autostrade Giovanni Castellucci ha incontrato il commissario per l’emergenza Giovanni Toti, nella sede della regione Liguria, per presentare il piano preliminare per la demolizione dei monconi del Ponte ...

Ponte Morandi - Toti : “Al via la demolizione tra circa 30 giorni. Troncone est con esplosivo - ovest verrà smontato” : “È iniziata oggi con società Autostrade l’analisi di una bozza preliminare del piano di demolizione che verrà ultimato nei prossimi sei o sette giorni circa, non appena saranno effettuati i sopralluoghi indispensabili a stabilire i dettagli del piano stesso. Se il piano verrà approvato da tutti i soggetti competenti, entro un mese potrebbero iniziare i lavori di demolizione“. Così il presidente della Regione Liguria e commissario ...

Ponte Morandi - Toti : "Demolizione in 30 giorni" : Ponte Morandi, ecco i tempi della demolizione . Il governatore ligure e commissario delegato all'emergenza Giovanni Toti, dopo l'incontro di oggi con Autostrade per l'Italia, al quale ha preso parte ...

Anche la tragica vicenda del Ponte Morandi si ammanta di una teoria del complotto : Da ieri Anche la tragica vicenda del ponte Morandi si ammanta di una teoria del complotto, di tipo per di più molto azzardato: non un cedimento avrebbe provocato il crollo ma una serie di microcariche accortamente piazzate per causarlo. Un attentato, dunque. Gli autori? Al momento è impossibile sape