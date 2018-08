PONTE MORANDI | AUTOSTRADE RISPETTATO OBBLIGHI Genova ultime notizie | si

PONTE MORANDI - Autostrade : rispettati gli obblighi. Governo : indecenti | : Il cda risponde al Ministero sul viadotto di Genova. Di Maio e Toninelli: farebbero bene a tacere. Spunta un nuovo video del crollo del 14 agosto; è in mano agli investigatori e non verrà diffuso

PONTE MORANDI - nuovo video del crollo nell'inchiesta : per ora resterà segreto : C'è un video di una telecamera fissa di una azienda, con sede in corso Perrone che riprende chiaramente il momento del crollo di Ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Il video è in mano agli ...