Ponte della Gerola osservato speciale | subito le verifiche ai piloni malandati

Macron ai populisti : "Crolla un Ponte ? Colpa della Ue"Salvini : pensi ai francesi - ha sondaggi al minimo : Il presidente francese torna a prendere di mira coloro i quali "dicono che tutti i problemi vengono dall'Europa. C'è chi dimentica quello che l'Europa ha portato in 70 anni, e vuole soltanto una cosa: la chiusura nazionalista dietro ogni piccola cosa che ci separa". E il ministro risponde...

