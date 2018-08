Ponte chiuso ai Tir | si sono abbassati due piloni | scatta l' allarme

Reggio Calabria - Ponte Allaro chiuso ai Tir : si sono abbassati due piloni : Sul ponte Allaro della strada statale 106 'Jonica' è stato disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate e contestuale limite di velocità pari a 30 km/h. 'Il ...

Reggio Calabria - Ponte Allaro chiuso ai Tir : si sono abbassati due piloni : Sul ponte Allaro della strada statale 106 'Jonica' è stato disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate e contestuale limite di velocità pari a 30 km/h. 'Il ...

Chiuso ai tir il Ponte Allaro - in provincia di Reggio Calabria. L'Anas : "Si sono abbassate due pile" : I mezzi pesanti non potranno passare sul ponte Allaro, sulla statale 106 Jonica. La decisione si è resa necessaria "a seguito degli abbassamenti della pila 5 e 6 del ponte, registrati mediante il sistema di monitoraggio topografico e inclinometrico attivato sullo stesso". Ci sono, insomma, problemi ad alcune delle strutture che sostengono le arcate e, per questa ragione, è stato ritenuto opportuno vietare il transito ai mezzi ...

Genova tra incubi e realtà : chiuso un altro Ponte : Dopo il crollo del Morandi continuano le segnalazioni su viadotti a rischio: la tragedia ha moltiplicato fobie e senso d'insicurezza

Ponte Morandi di Agrigento - l’assessore regionale ai Beni culturali propone l’abbattimento. È già chiuso per degrado : l’assessore ai Beni culturali della Sicilia, Sebastiano Tusa, propone l’abbattimento del Ponte Morandi di Agrigento. Il viadotto è già stato chiuso in via preventiva nel 2017 proprio per lo stato di degrado in cui attualmente versa e la scelta arriva all’indomani dal crollo di Genova “che ha visto tra le vittime due giovani siciliani“, e riapre “quella ferita, non tanto perché potenzialmente dannosa per l’incolumità dei ...

Roma : Code e tratto chiuso su A1 - riaperto Ponte Scafa : Roma – chiuso sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Orvieto e Fabro verso Firenze, per un incidente, verificatosi alle ore 7.30 circa, che ha visto coinvolti un camion e un’automobile all’altezza del km 433. Il camion si è ribaltato e ha preso fuoco occupando parte della carreggiata sud dove il traffico scorre solo in emergenza e al momento si registra 1 km di coda. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con ...

Crollo Ponte Genova - Borrelli : chiuso il centro di coordinamento soccorsi : Il capo del Dipartimento di Protezione civile Angelo Borrelli ha partecipato oggi a una riunione in prefettura a Genova: dopo avere fatto il punto della situazione in riferimento al Crollo del viadotto Morandi, è stato deciso di “chiudere l’attività del centro coordinamento soccorsi. Adesso lavoriamo su tutte le altre direttrici, come la viabilità e la soluzione dei disagi popolazione,” ha spiegato. Domani “avremo una ...

Ponte Ostia-Fiumicino chiuso - ipotesi battelli o struttura militare : Ponte Ostia-Fiumicino chiuso, ipotesi battelli o struttura militare La struttura sul Tevere è chiusa alla circolazione per verifiche sulla stabilità. Sopralluogo del Genio militare insieme ai tecnici di comuni e Regione per verificare la possibilità di realizzare un Ponte militare o altre alternative per alleggerire il traffico. ...

Chiuso Ponte Ostia-Fiumicino - Genio : "Valutiamo un 'Bailey'" : "Abbiamo compiuto un primo sopralluogo mirato a verificare quelle che sono le possibilità in base alla conformazione morfologica del territorio. I tecnici stanno facendo le verifiche sul ponte. In base agli esiti, poi, verrà valutata la possibilità quindi di realizzare una viabilità alternativa utilizzando gli assetti in dotazione alla forza armata, in questo caso un ponte Bailey". Lo ha detto a Fiumicino, al termine ...

Ferrara - chiuso Ponte Nuovo a Cento : è in condizioni critiche : Il Comune di Cento (Ferrara), d’intesa con la Città metropolitana di Bologna e in accordo con il sindaco di Pieve di Cento, Fabrizio Toselli, ha disposto, attraverso un’ordinanza urgente, “la chiusura alla circolazione del Ponte di collegamento fra Cento e Pieve di Cento in via Bologna, cogestito da Comune e Città metropolitana”. “Un provvedimento – spiegano in una nota congiunta Toselli e il consigliere ...

Roma - Ponte della Scafa chiuso. Ipotesi piattaforma con le barche per collegare Ostia e Fiumicino : come nel 1974 : Un ponte di appena 200 metri in assenza del quale si è costretti a fare un “giro” di ben 35 km, sia in auto che a piedi. E’ a dir poco grottesco quanto sta accadendo in queste ore sul litorale Romano, tra Ostia e Fiumicino. Considerando che in 44 anni non è cambiato nulla, come dimostra un filmato dell’Istituto Luce risalente al giugno 1974 che documenta come l’allora sindaco di Roma, Clelio Darida, fu costretto a chiedere all’Esercito Italiano ...

Un Ponte verso l'aeroporto di Fiumicino è stato chiuso per accertamenti : La chiusura, decisa la sera del 20 agosto, del ponte della Scafa a Fiumicino rischia di far fare tardi a molti passeggeri in partenza dall'aeroporto Leonardo da Vinci. Il ponte, che si trova al chilometro 4,200 della Ostia-Fiumicino desta qualche preoccupazione e per questo si è deciso di chiuderlo al traffico fini a quando non saranno fatti gli accertamenti e verifiche di stabilità. Il ponte è gestito ...

Chiuso Ponte Ostia-Fiumicino - disagi : ANSA, - FIUMICINO, 21 AGO - "Ora come faccio ad andare ad Ostia?", "Io devo andare al lavoro in aeroporto, dove passo?", "Ma è Chiuso solo oggi?". "Ma perché non hanno avvisato prima?". "Io ho lavori ...

Ostia-Fiumicino - corrosione e degrado : chiuso il Ponte per accertamenti strutturali. I pendolari protestano per i disagi : “Ora come faccio ad andare ad Ostia?”, “Io devo andare al lavoro in aeroporto, dove passo?”, “Ma è chiuso solo oggi?”. “Ma perché non hanno avvisato prima?”. “Io ho lavori da portare avanti e gli operai non riescono ad arrivare”. Sono bersagliati di domande dei pendolari, alcuni adirati e che protestano in maniera accesa, e residenti i vigili urbani di Fiumicino che da ieri sera alle ...