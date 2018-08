Pisa | il Bombardamento del 31 Agosto 1943

retemeteoamatori

(Di venerdì 31 agosto 2018) Martedì 31, 152 Boeing B-17 Americani, decollarono dalle basi in Tunisia alla volta della Città di. Intorno a mezzogiorno iniziarono a suonare le sirene della protezione antiaerea, ma molti cittadini la ignorarono pensando di un ennesimo falso allarme. 13:01, un pro gruppo di bombardieri inizio a sganciare le prime bombe sul quartiere di Porta a Mare, dove era concentrata la produzione bellica. Caddero 367 bombe che distrussero la fabbrica della Saint Gobain, e la centrale elettrica. In circa 7 minutifu colpita da 1100 ordigni per un totale di oltre 400 tonnellate di esplosivo. Il numero delle vittime oscilla tra 982 e, più probabilmente, 2500, moltissime delle quali non furono mai ritrovate. Furono colpite 2500 case, i lungarni furono semidistrutti, i ponti crollarono, la stazione fu rasa al suolo ed il quartiere di Porta a Mare fu polverizzato. ...