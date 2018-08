Piazza Affari | perdite consistenti per Telecom Italia

Piazza Affari : nella bufera Pirelli : Aggressivo ribasso per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , che passa di mano in perdita del 3,55%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Banca MPS : Retrocede molto l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,08%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : seduta difficile per Buzzi Unicem : Aggressivo avvitamento per la società attiva nel settore del cemento , che tratta in perdita del 2,09% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Buzzi Unicem rileva un allentamento ...

Spread in rialzo - Piazza Affari chiude con il segno meno : Chiusura in territorio decisamente negativo per i principali listini europei, con Piazza Affari che si conferma l'indice peggiore . Andamento al ribasso anche per Wall Street, che si avvicina a metà ...

Seduta difficile per Piazza Affari - banche in profondo rosso : Le posizioni in Europa sono comunque assai articolate e la Germania, per bocca di Jorg *Kukies , viceministro all'Economia, ha affermato che la proposta di un budget europeo avanzata dallo stesso ...

Piazza Affari : balza in avanti Tod's : Scambia in profit l' azienda di calzature di lusso , che lievita dell'1,90%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al momento, quindi, l'...

Piazza Affari : giornata depressa per Ratti : Pressione sulla big italiana del tessile , che tratta con una perdita dell'1,96%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ratti più pronunciata ...

Borse - Piazza Affari in calo : soffrono i bancari : Il FTSE Mib chiude in calo dell'1,3% nella penultima seduta della settimana: ecco come è andata la giornata sui mercati

Asta BTp - rendimento 10 anni sale al 3 - 25%. A Piazza Affari Tenaris giù con Argentina : Listini europei guardinghi, in attesa di notizie dal fronte commerciale e sulla crisi Argentina, che si sta intensificando. Milano rallentata dalle tensioni politiche e dall'allarme debito lanciato da Fitch. Sul Ftse Mib giù Tenaris e Cnh. Domanda vigorosa e i rendimenti in deciso rialzo per i BTp e CcTeu assegnati in Asta dal Tesoro: il decennale è salito oltre 3% per la prima volta da maggio 2014...

Piazza Affari ancora in rosso con le Borse europee : Teleborsa, - Viaggiano ancora in negativo gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . Gli investitori rimangono a guardare le questioni commercial i, in particolare la ...

Piazza Affari : sell-off per Gima Tt : Aggressivo avvitamento per Gima Tt , che tratta in perdita del 2,53% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...