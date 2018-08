Perez sulla telenovela Modric | “L’Inter voleva prenderlo gratis”

calcioweb.eu

(Di venerdì 31 agosto 2018) Continuano le polemiche a distanza tra il Florentinoe l’Inter sul caso. Il croato, insignito ieri sera del Uefa Player of the Year, è stato un caso dell’ultima parte del mercato. L’Inter ha provato fino alla fine a, secondo il presidente dei blancos in maniera abbastanza anomala: “Hanno provato a prelevare un fuoriclasse come lui senza spendere un euro. Cosa mai vista in vita mia”. Javier Zanetti, vice presidente dei nerazzurri ha replicato in diretta televisiva poco dopo le dichiarazioni del numero uno blanco: “Non ho sentito le sue accuse. Le leggeremo e valuteremo nelle sedi opportune”. La polemica tra i due club sembra solo all’inizio.L'articolo: “L’Intergratis” CalcioWeb.