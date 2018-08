Perché è da populisti combattere il populismo con il corbynismo

ilfoglio

: #Macron può piacere o meno, ma se fai il tifo per l’Europa e non per i sovranisti e populisti non lo attacchi e hai… - SimonaMalpezzi : #Macron può piacere o meno, ma se fai il tifo per l’Europa e non per i sovranisti e populisti non lo attacchi e hai… - vittoriozucconi : Se il Parlamento gli fa tanto schifo, perchè questi populisti antiparlamento sgomitano tanto per entrarci? - FisherInvestIT : Molti commentatori affermano che l’ascesa di partiti populisti potrebbe portare alla disfatta dell’euro o dell’UE,… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Socialismo è una parola nobile, antica, che nel tempo ha assunto connotazioni differenti e che è spesso stata utilizzata, talvolta violata, per giustificare aspirazioni antitetiche. Non si può dimenticare, ad esempio, che il partito di Hitler scelse per se stesso l’odioso nome “nazional socialista”