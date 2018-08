Per Savona e Sanremo un girone di ' ferro' con Lecco e Caratese

Paolo Savona e il golpe finanziario : 'Dobbiamo essere pronti. Piano B Per uscire dall'euro? Pure la Merkel...' : 'C'è la possibilità che si scateni una speculazione finanziaria . Per colpa degli italiani o del governo? Non mi interessa, ma l'evento può accadere'. Paolo Savona , intervistato da Bruno Vespa a ...

Paolo Savona vuole iniettare "50 miliardi pubblici e privati" Per rilanciare il Pil : "Per uscire dalla crisi sono necessarie politiche complesse, che coinvolgono i comportamenti di tutti i cittadini. Purtroppo manca un dibattito serio sull'argomento. Per ora mi limito a parlare di propiziare una ripresa per il secondo semestre 2018 e l'intero 2019, per rovesciare la tendenza recessiva in atto dell'economia italiana. L'idea è di avviare investimenti privati e pubblici per 50 miliardi". Così il ministro degli Affari ...

Il governo teme un attacco finanziario contro l'Italia. L'ipotesi shock di Savona Per affrontare la crisi : Sui mercati finanziari cresce il nervosismo nei confronti dell'Italia. Ad agosto lo spread è tornato a salire e prosegue la fuga dei grandi investitori stranieri da Bot e Btp. Il problema è ...

Crollo Genova - Raimondo - EcoSavona - : grossi disagi Per i rifiuti : Genova, 21 ago., askanews, - 'Il Crollo del ponte Morandi, oltre all'immane tragedia che ha causato decine di vittime, rischia di isolare ulteriormente il ponente ligure e di creare enormi disagi ...

Il piano Savona : massicci investimenti Per raddoppiare il Pil : L'economista, collocato presso un ministero 'orizzontale' dopo il placet sulla sua nomina alla guida dell'Economia, intenderebbe portare questa proposta alla Commissione europea in autunno, nell'...

Genova rilancia gli investimenti. Per Savona potrebbe raddoppiare il PIL nel 2019 : L'economista, collocato presso un ministero "orizzontale" dopo il placet sulla sua nomina alla guida dell'Economia, intenderebbe portare questa proposta alla Commissione europea in autunno, nell'...

Castellamonte - successo Per gli artisti provenienti dalla Provincia di Savona : I ceramisti albisolesi Giacomo Lusso e Carlo Sipsz vincono il secondo premio assoluto al concorso internazionale di Ceramica della città di Castellamonte, in Provincia di Torino. successo per un'altra ...

Tutti gli eventi nella provincia di Savona Per una domenica di svago : Dopo la giornata di Lutto Nazionale che ha portato al giustificato rinvio di una buona parte delle manifestazioni nel savonese, si riparte da domenica 19 agosto con sagre, concerti, appuntamenti ...

Viabilità : chiuso tratto Genova-Savona tra bivio Per A7 e Aeroporto : Le attività di Viabilità Italia, a seguito del crollo della campata del viadotto Morandi sul fiume Polcevera, sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, d’intesa con il Comitato Operativo del Dipartimento della Protezione Civile, e con le autorità genovesi proseguono. Permane la chiusura dell’Autostrada A10 nel tratto Genova Savona tra il bivio per la A7 Milano Genova e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni con forti ripercussioni sulla ...

[L'analisi] Perché Foa è più importante di Savona. La strana resistenza di Salvini contro Berlusconi e Di Maio : C'è qualcosa di incomprensibile nella vicenda di Marcello Foa presidente della Rai. Sin dall'inizio, basta rileggerne la storia. Salvini e Di Maio avevano trovato un accordo per le nomine su Fabrizio ...

Savona - figli lasciati soli incendiano la casa : genitori denunciati Per abbandono di minore : I due ragazzini di 14 e 13 anni erano soli nella casa affittata per le vacanze mentre i genitori facevano una passeggiata. Hanno gettato dell'alcol dandogli fuoco per gioco ma hanno rischiato di farsi molto male. Al ritorno i genitori si sono ritrovati con una denuncia da parte dei carabinieri.Continua a leggere

Usura bancaria - archiviata l'inchiesta sul ministro Savona e altre 61 Persone : La notizia di reato è infondata: per questa ragione il gip del Tribunale di Trani, Raffaele Morelli, ha archiviato l'inchiesta per Usura bancaria a carico di 62 ex o attuali figure apicali di Monte ...

Usura - archiviazione Per i 62 indagati a Trani tra i vertici Mps e Unicredit : tra loro il ministro Paolo Savona : La notizia di reato è infondata. Con questa motivazione il gip del Tribunale di Trani, Raffaele Morelli ha archiviato l’inchiesta per Usura bancaria a carico 62 ex o attuali figure apicali di Monte dei Paschi, Bnl, Unicredit e Popolare di Bari, ma anche di Banca d’Italia e Ministero del Tesoro. Tra gli indagati l’attuale ministro delle Politiche Europee, Paolo Savona (ex presidente del cda di Unicredit Banca di Roma), Alessandro ...

"Notizia di reato infondata". Il ministro Savona archiviato nell'inchiesta Per usura bancaria : Il gip del Tribunale di Trani, Raffaele Morelli, ha archiviato "per infondatezza della notizia di reato" l'inchiesta per usura bancaria a carico di 62 ex o attuali figure apicali di Monte dei Paschi, Bnl, Unicredit e Popolare di Bari, ma anche di Banca d'Italia e Ministero del Tesoro, fra cui l'attuale ministro delle Politiche Europee, Paolo Savona. I vertici degli istituti di credito erano indagati per aver praticato - secondo l'ipotesi della ...