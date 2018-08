Per favore | non scanniamoci anche sull’ora legale

Pallavolo - Zaytsev a favore della vaccinazione : “si tratta di una forma di rispetto Per la comunità” : Il giocatore azzurro ha parlato della vaccinazione ai microfoni di Grazia, sfidando i movimenti no-vax “Ci tenevamo a far sapere che per noi vaccinare i figli è una forma di rispetto per tutta la comunità: nei Paesi dove non si vaccina la mortalità per malattie infettive è molto più alta. Non si tratta di guerra tra case farmaceutiche, ma di dati scientifici“. Ivan Zaytsev, stella della Nazionale italiana di volley in procinto ...

Maurizio Costanzo - straziante appello a Maria De Filippi : 'Per favore - non smettere di...' : Maurizio Costanzo festeggia gli ottanta anni con una speciale cover su Chi . 'Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono ...

Per favore smettiamola di parlare dei selfie di Salvini : Matteo Salvini ai funerali di Stato (Foto Stefano Cavicchi/LaPresse) Cosa ricorderanno gli italiani del funerale di Stato di 19 persone morte nel crollo del ponte Morandi di Genova celebrato sabato scorso? Non la sentita omelia del cardinale Angelo Bagnasco o l’intervento dell’imam Salah Hussein, né il dolore e la compostezza di migliaia di persone. Si ricorderanno, ci ricorderemo, lo scarto, il ritaglio, il collaterale, il vuoto di ...

COBAS favorevole allo scioPero dell’11/9 : comunicato stampa : Il comunicato stampa del sindacato nazionale COBAS a proposito dell’adesione alla manifestazione di protesta indetta il prossimo 11 settembre. Quella data – spiega Piero Bernocchi, Portavoce Nazionale COBAS – coincide proprio con l’approdo alla Camera del Decreto Milleproroghe per l’approvazione dell’emendamento salva precari. COBAS favorevole all’azione di protesta dell’11 settembre: ...

Ponte della Crimea diventa habitat favorevole Per fauna ittica locale - : I delfini sono diventati dei veri compagni del Ponte attraverso lo stretto di Kerch, il che indica che non vi è alcun impatto negativo del progetto sull'ambiente, informa il centro informativo del ...

Dà un passaggio a due stranieri con Blablacar : condannato Per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare : Un ragazzo italiano ha patteggiato una condanna a 9 mesi di carcere per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: aveva dato un passaggio in Italia con Blablacar a due stranieri con documenti non in regola. Inoltre gli è stata sequestrata l'auto e gli è stata comminata una multa di ben 24mila euro.Continua a leggere

I clandestini in Italia con Blablacar. L’autista condannato Per favoreggiamento : Non c’è buonafede che tenga. Dare un passaggio a uno straniero irregolare, anche senza sapere che lo sia, può costare carissimo. Lo ha scoperto sulla sua pelle un ragazzo Italiano di 26 anni che lo scorso venerdì è stato fermato al traforo del Monte Bianco. A bordo dell’auto che guidava c’erano due cittadini extracomunitari, irregolari sul territor...

I clandestini in Italia con Blablacar. L'autista condannato Per favoreggiamento : 65milioni sono gli utenti di Blablacar, la più grande piattaforma di carpooling nel mondo. Nata in Francia nel 2004 è ora in 22 Paesi, tra cui Brasile e Messico Ai controlli della polizia di ...

Cerca di sviare le indagini sui ladri - denunciata Per favoreggiamento : Montecchio, nei guai una 25enne di Poviglio che ha prestato la Mercedes ai malviventi per rubare un portafogli da un'auto parcheggiata in viale Galilei

Irama Perde la vetta della classifica Fimi a favore di Travis Scott; Giusy Ferreri vince ancora tra i singoli : Dopo 9 settimane alla posizione numero 1, Irama perde la vetta della classifica Fimi e scala al secondo posto. Plume, il suo album rilasciato lo scorso 1° giugno con Warner Music, ha debutto al primo posto in classifica e lì è rimasto fino alla scorsa settimana. Nella nuova classifica Fimi degli album più venduti in Italia, Irama occupa il secondo posto. La decima settimana consecutiva in classifica vede Plume scendere dalla medaglia d'oro a ...

Grande soddisfazione di Feding Marche Per le dichiarazioni del Presidente Ceriscioli favorevole al rinvio della legge sismica regionale : Nei giorni scorsi Feding Marche, unitamente a tutti gli Ordini Provinciali degli Ingegneri, aveva indirizzato al Presidente della Regione Marche Ceriscioli una formale richiesta di rinvio della data di entrata in vigore della legge sismica regionale, prevista per il mese di febbraio 2019, e di tutte le attività propedeutiche a tale scadenza. È di oggi la dichiarazione del Governatore, rilasciata ai microfoni del TG3, in cui si dice favorevole ad ...

Piano Periferie - Sala : “OPerazione politica indifendibile. Pd ha votato a favore? È stato un errore” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia per il 74 anniversario dell’eccidio di Piazzale Loreto dinnanzi alla Stele dedicata ai Quindici Martiri: “Milleproroghe? La leggo come un’operazione politica tesa a mettere in difficoltà chi aveva fatto una cosa buona per le periferie. I sindaci sentivano loro quelle risorse. Alla ratio è indifendibile. Lo ha detto il presidente dell’Anci, è un furto con ...

Lanciata campagna in favore di "Iniziativa Per alimenti equi" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sondaggi politici/ Tav - Tap - Mose e Ilva : italiani favorevoli alle grandi oPere : Sondaggi politici: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la “luna di miele” del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:15:00 GMT)