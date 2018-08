Pensioni - Quota 100 resta un dubbio ma Salvini afferma : 'Via la Legge Fornero' : Voglio rispettare quello che ho presso agli italiani; meno tasse, via la Legge Fornero, meno burocrazia e la pace fiscale con Equitalia, lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un intervista rilasciata sul Tg5. Il vicepremier, infatti, avrebbe ricordato il patto intrapreso con gli italiani in vista della riapertura del cantiere sulla nuova Legge di Stabilita' che portera' a numerose novita' in campo previdenziale. Salvini ...

Pensioni - Salvini a Di Maio : ‘Rispetteremo il contratto di governo’ : Rimane al centro dell’agenda politica il dibattito sulla riforma delle Pensioni, dal taglio degli assegni d’oro al superamento della legge Fornero con misure come la quota 100, la proroga di Opzione donna, la quota 41 per i lavoratori precoci, come previsto nel contratto di governo stipulato tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Negli ultimi giorni sono emerse delle divergenze tra leghisti e pentastellati sulla riduzione degli assegni più alti, ...

Sul taglio delle Pensioni Salvini tentenna. Passa la linea Di Maio : L'ammorbidimento della Lega è una scelta politica. Parte del M5S, e soprattutto il presidente della Camera Roberto Fico, sta facendo pressione su Di Maio affinché si opponga alle scelte di Salvini ...

Pensioni - Salvini ribadisce : ‘Smonteremo la legge Fornero’ : Il leader della Lega Matteo Salvini continua a scaldare il suo popolo rilanciando i temi che hanno caratterizzato la campagna elettorale e che sono stati inclusi nel contratto di governo, dalla riforma delle Pensioni alla riduzione della pressione fiscale passando per la rottamazione delle cartelle di Equitalia. Al di là delle divergenze di vedute che stanno emergendo tra il Carroccio e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio sui tagli ...

Salvini - no a mega a Pensioni d'oro : ANSA, - VENEZIA, 30 AGO - "Alcune mega pensioni non coperte da contributi non hanno senso di esistere". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'interno, Matteo Salvini parlando del progetto di ...

Pensioni - Salvini : rispetteremo il contratto - chiaro cambiamento : Roma, 30 ago., askanews, - Sul tema Pensioni 'c'è un contratto che intendiamo rispettare: come segretario della Lega ho convocato una riunione di tutti i responsabili economici del movimento e dei ...

Pensioni d'oro - Salvini : "Rispetteremo il contratto di governo" : Il vicepremier dopo le tensioni nella maggioranza: "Ho convocato riunione per la prossima manovra" Pensioni d'oro, Di Maio: "Avanti col taglio. Proposta firmata anche da Lega"

Pensioni - Di Maio avverte Salvini : ‘Rispettare il contratto di governo’ : Mentre cresce l’attesa per il piano di riforma delle Pensioni del governo gialloverde che dovrebbe vedere la luce con la legge di Bilancio 2019 che sara' discussa nella prossime settimane, sembra aprirsi uno scontro interno alla maggioranza sul taglio degli assegni d’oro [VIDEO]su cui insiste ormai da tempo, in particolare, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio. Il vicepremier pentastellato fa sentire la sua voce ...

Pensioni - Salvini : ‘Via la legge Fornero - io non mollo’ - attese quota 100 e Opzione donna : Alle prese con scontri e polemiche sulle politiche per l’immigrazione e in questi giorni, in particolare, sulla nave Diciotti ancora ferma a Catania, il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, non rinuncia a dire la sua sulle politiche economiche del governo e continua a promettere modifiche alla tanto contestata riforma delle Pensioni targata Fornero oltre che la riduzione della pressione fiscale e la rottamazione delle ...

Pensioni - da Salvini l'ipotesi di 10 anni senza tasse per chi si trasferisce al Sud Italia : Arriva l'ipotesi di Pensioni esentasse per dieci anni per i pensionati che si trasferiscano nel Sud Italia. Ad oggi è solo un'ipotesi al vaglio del Governo Conte, lanciata dalla Lega di Matteo Salvini, per assicurare sgravi ai pensionati Italiani e stranieri che si trasferiranno in Sicilia, in Calabria o in Sardegna e ci dovessero vivere per almeno sei mesi all'anno. L'obiettivo è quello di ripopolare e rivitalizzare aree del Mezzogiorno ...