PENSIONI D' ORO Quei pifferai di Hamelin che portano via futuro ai giovani

Taglio " PENSIONI d'oro" - pressing M5S : 22.38 "Le pensioni d'oro saranno tagliate senza pietà.Lo abbiamo scritto nel contratto di governo e abbiamo già depositato alla Camera, prima della pausa estiva, la proposta di legge firmata dal sottoscritto e dal capogruppo della Lega Riccardo Molinari". Così il capogruppo M5S alla Camera, D'Uva, secondo il quale "il tetto dei 4.000 euro è la pietra angolare del testo di legge. Non c'è alcuna necessità di rivedere al rialzo quel tetto e non ...

Salvini - no a mega a PENSIONI d'oro : ANSA, - VENEZIA, 30 AGO - "Alcune mega pensioni non coperte da contributi non hanno senso di esistere". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'interno, Matteo Salvini parlando del progetto di ...