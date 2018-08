Pensioni d' oro | grandi opere | No Way | tutti i temi su cui Lega e M5s sono in disaccordo

Pensioni d’oro - Giorgetti (Lega) : “Se qualcuno ha fatto il furbo e ha gonfiato i contributi - sarà ricalcolata” : “Se è oro vero rimarranno Pensioni d’oro, ma se è oro finto saranno riviste”. Così sulle cosiddette ‘ Pensioni d’oro’ il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a margine di un incontro alla Festa del fatto Quotidiana alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. “Nel momento in cui si riesce a fare il ricalcolo contributi vo per le Pensioni che superano certi ammontare – ha ...

Pensioni d'oro - il braccio di ferro tra M5s e Lega : Roma, 31 ago., askanews, - La proposta del M5s relativa al taglio delle Pensioni d'oro non va bene 'perché non prevede, come era stato annunciato, un ricalcolo col metodo contributivo' per ridurle in ...