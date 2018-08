Pedofilia | Chiesa Australia | segreto confessione non si tocca

Chiesa e Pedofilia - la purificazione inevitabile : Chi riguarda la questione del legame tra Chiesa cattolica e pedofilia? Il Papa? Alcuni pavidi Vescovi? Oppure solo gli uomini coinvolti? O i piccoli abusati? FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 05:45:00 GMT)pedofilia, VIGANÒ vs PAPA/ Tutto quello che l'ex nunzio non dice e "dimentica", di C. CaricatoPAPA IN IRLANDA/ Preti e abusi, il male di sentirsi padroni della grazia, di F. Pichetto

Pedofilia - il Papa : Chiesa non ha affrontato crimini in modo adeguato - : Il pontefice, nell'udienza generale a San Pietro, torna sul suo viaggio in Irlanda, segnato dal tema degli abusi. E ricorda il dolore causato per questi episodi nel Paese. Sul divorzio: "Va di moda, ...

Pedofilia - Papa chiede perdono : "Amarezza per le sofferenze arrecate dalla Chiesa" : Durante la sua visita Bergoglio ha "chiesto perdono al Signore per questi peccati, per lo scandalo e il senso di tradimento procurati". Intanto Viganò accusa da un rifugio segreto: "Altri cardinali sapevano e hanno taciuto"

Pedofilia : Papa - rimediare a fallimenti della Chiesa in Irlanda : Nella visita in Irlanda, Papa Francesco ha dovuto "farsi carico del dolore e dell'amarezza per le sofferenze causate in quel Paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chiesa, e del fatto che le autorita' ecclesiastiche in passato non abbiano saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini". Ma oggi le cose stanno cambiando e deve essere incoraggiato "lo sforzo per rimediare ai fallimenti ...

Il vaticanista Sandro Magister : "La Pedofilia nella Chiesa è un fenomeno del passato. Ora bisogna fare i conti con l'omosessualità" : Sandro Magister è uno dei maggiori vaticanisti italiani e, all'indomani del viaggio di papa Francesco in Irlanda e delle nuove prese d'atto e di posizione della Chiesa in merito allo scandalo pedofilia, ha voluto dire la sua affidandosi alle pagine di Italia Oggi.Le vicende di abusi su minori risalgono ormai a decenni fa. Il fenomeno dilagante con cui dovrà fare i conti papa Francesco piuttosto è l'omosessualità. Lo ...

Pedofilia - Procuratore Pennsylvania “Vaticano sapeva - Papa non so”/ “Copertura abusi sistematica nella Chiesa” : Pedofilia in Pennsylvania, Procuratore Shapiro: "il Vaticano sapeva, Papa Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:56:00 GMT)

Pedofilia - in Usa genitori non si fidano a mandare figli in chiesa/ “Il problema va affrontato apertamente” : Gli scandali degli abusi dei sacerdoti su minori allontano sempre più fedeli dalla chiesa americana, i genitori hanno paura a mandare i figli a Messa o nelle scuole cattoliche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:23:00 GMT)

PAPA FRANCESCO IN IRLANDA : “CHIESA HA TRADITO CON GLI ABUSI”/ Pedofilia - “imploro perdono per famiglia di Dio” : PAPA FRANCESCO in IRLANDA. Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica accorsi in massa nel weekend, circa 35mila persone(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:10:00 GMT)

Irlanda - Papa Francesco a Knock prega per vittime Pedofilia/ “Madonna interceda per chi abusato dalla Chiesa” : Papa Francesco in Irlanda. pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica accorsi in massa nel weekend, circa 35mila persone(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:58:00 GMT)