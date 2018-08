Pd | Zingaretti | più equità e meno Macron | non sto con l' élite

Zingaretti : «Orban riceve dalla Ue 5 volte di più di quanto versa. Salvini difenda gli italiani» : 'L'Ungheria riceve 4,5 miliardi dall'Unione Europea. Quasi 5 volte in più di quelli che versa, che sono circa 900 milioni. Quindi una parte dei soldi che arrivano agli ungheresi escono dalle tasche ...

Zingaretti : 'Orban riceve dalla Ue 5 volte di più di quanto versa. Salvini difenda gli italiani' : 'L'Ungheria riceve 4,5 miliardi dall'Unione Europea. Quasi 5 volte in più di quelli che versa, che sono circa 900 milioni. Quindi una parte dei soldi che arrivano agli ungheresi escono dalle tasche ...

Zingaretti : Rappresentanza equilibri - Pisana la più ampia in storia Italia : Roma – “La Rappresentanza degli equilibri democratici nell’aula della Pisana e’ di gran lunga la piu’ ampia nella storia di tutti i Consigli regionali della storia della Repubblica Italiana dalla Val d’Aosta alla Sicilia”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel suo intervento in Aula che ha preceduto l’elezione del nuovo vicepresidente del Consiglio. “Oggi molte ...

Pd - Zingaretti : "Congresso per cambiare tutto o non resterà più niente" : "Ora congresso per cambiare tutto e voltare pagina o del #Pd non resterà più niente". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Pd - Zingaretti 'Ora il Congresso per cambiare tutto o non resterà più niente' : ROMA. Parole gravi, preoccupatissime sul destino del Pd. Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e al momento unico candidato ufficialmente in campo per la corsa alla segreteria, parla attraverso ...

Pd - Zingaretti : “Deve unirsi e allearsi - meno rabbia e più passione”. E sul manifesto di Calenda : “Contributo interessante” : Nicola Zingaretti, a margine dell’evento “Roma può Cambiare” a Piazza Santa Maria in Trastevere (dove è stato oggetto di una breve contestazione) analizza la vittoria e sposa il “manifesto Calenda“. Così il presidente della Regione Lazio. “Nei momenti difficili si può vincere. Siamo qui per rispettare chi ci ha dato fiducia. La sinistra ha vinto e ricostruito una speranza senza presunzione né modelli. Adesso ...