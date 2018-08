PD | Zingaretti a Renzi | Caro Matteo | prova a dare una mano

Nicola Zingaretti non esclude di cambiare nome al Pd. Gentiloni scettico - muro dei renziani : cambiare nome al Pd? "A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non lo escludo, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd". Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alla festa del Fatto commentando l'ipotesi di un cambio di nome ...

Muro dei renziani contro Zingaretti : A innescare la miccia è una intervista di Nicola Zingaretti a 'Repubblica', in cui il governatore del Lazio, e candidato alla segreteria, "non esclude una alleanza politica con Macron" in vista delle ...

La partita difficile di Renzi per trovare un’alternativa a Zingaretti : Nonostante sia estate, e non sia stata ancora fissata la data del Congresso, proseguono le grandi manovre per la corsa alla segreteria del Partito democratico. Nicola Zingaretti in questa fase sta cercando di stabilire buoni rapporti con televisione e stampa, convinto com’è che i media avranno una l

Sondaggi Politici/ Leader Pd - chi dopo Renzi? Gentiloni ‘doppia’ Zingaretti - Martina sotto il 15% : dSondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega primo partito, M5s cala fino al 28% davanti a Pd e Forza Italia in piena crisi (8%). Leader Pd, chi dopo Renzi?(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:10:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Primarie Pd : Zingaretti batte Renzi - ma gli elettori non ‘abbandonano’ l’ex segretario : dSONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega primo partito, M5s cala fino al 28% davanti a Pd e Forza Italia in piena crisi (8%). Sinistra anti-dem non sfonda(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Primarie Pd - Renzi 'senza speranze' contro Zingaretti : Congresso dem 'verso Sinistra'? : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Il Congresso dem a sinistra?.

Sondaggi Politici/ Primarie Pd - Renzi ‘senza speranze’ contro Zingaretti : Congresso dem ‘verso Sinistra’? : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Il Congresso dem si sposta più a sinistra?(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:43:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Primarie Pd - Zingaretti ‘straccia’ Matteo Renzi : l’ex premier sprofonda al 15% : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Renzi è all'ultima spiaggia : ora tratta con Zingaretti : ... l'appoggio dei Renziani proietta Zingaretti verso la vittoria, ma anche sulla base di una scelta politica: il governatore, che ieri ha rilanciato la sua battaglia chiedendo 'un congresso per ...

Sondaggi - il Pd bocciato dalla base : "Non sta facendo opposizione". E Zingaretti supera Renzi : Il Pd non se la passa tanto bene: questo il quadro emerso dall'ultimo Sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli e pubblicato sul Corriere della sera. IPSOS ha chiesto agli elettori di formulare un giudizio sull'operato dei dem nei primi mesi di legislatura e la bocciatura è stata netta. Si legge sul Corriere della sera:Le difficoltà del Pd sono evidenti per tutti gli elettori: quasi il 60% ritiene che non stia facendo nessuna ...

SONDAGGI POLITICI/ Leader Centrosinistra - sfida a due Gentiloni-Zingaretti : Renzi al 10% “sfiduciato’ dal Pd : SONDAGGI POLITICI elettorali, le ultime intenzioni di voto: M5s-Lega al 57%, il Governo annienta le opposizioni di Pd e Forza Italia relegate sotto il 25% entrambe. Tutte le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Il Pd - Renzi e Zingaretti : l'alternativa antipopulista è lontana : ... sia interni che esterni, e sulla scelta dei leader prima di chiarire che cosa si vuole realmente e quali sono gli obiettivi politici di fondo in una società e in un mondo che sembrano aver perso la ...

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

Pd - Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta e non ha argomenti' : 'Non dobbiamo confondere l'orgoglio di partito con la presunzione di partito - ha aggiunto - dobbiamo mettere in campo una grande proposta politica e chiamare tutti a costruire un'alternativa. In ...